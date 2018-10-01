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Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год

02.10.2018 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год
Фото из открытых источников

Об этом информирует газета "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на заместителя начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича, сообщает БЕЛТА.

Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год Зачем требуют четыре фото при замене паспорта, если нужно только одно?

Предполагается, что первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года, а не 2019-го, как планировалось ранее.

По словам Павла Хрищеновича, со стороны МВД все готово к началу выпуска документов. "К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик", - отметил правоохранитель.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год из-за интеграции информационных систем.
 
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