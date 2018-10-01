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Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

02.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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6000 рублей достигают скидки на внедорожники Renault этой осенью. В отличие от многих производителей, Renault предлагает на нашем рынке сразу четыре внедорожных модели, что позволяет соответствовать самым широким запросам покупателей. Давайте выясним, какой внедорожник подойдет вам лучше всего.

Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

Популярный Renault Stepway - это ваш входной билет в мир кроссоверов. Компактный, маневренный и доступный, он имеет внушительный дорожный просвет 210 мм и защитный внедорожный обвес.

Самая популярная версия Limited предложена по специальной цене 22 500 рублей и имеет оптимальный пакет оснащения, в который входят климат-контроль, система дистанционного запуска Renault Start, обогрев лобового стекла и сидений, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth, рилинги на крыше.

Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

Высокая проходимость Renault Duster уже стала легендой. Duster - для тех, кто ищет настоящий внедорожник, мощный и надежный, гарантирующий уверенное движение независимо от выбранной дороги.

Среди всех версий Renault Duster сегодня наибольшей популярностью пользуется новая версия Technology за 24 500 рублей. В список оснащения данной версии входят круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth, рилинги на крыше.

Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

При всем широком выборе внедорожников класса SUV-C именно Renault Kaptur стал самым продаваемым кроссовером в Беларуси согласно данным БАА. Захватывающий европейский дизайн, высокая проходимость и богатое оснащение - вот секрет его успеха.

Наиболее популярный сегодня Renault Kaptur — в исполнении Style за 33 900 рублей, которое имеет уровень оснащения премиум-класса: 8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic, ESP c функцией помощи при трогании в гору HSA, светодиодная оптика LED, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ «свободные руки», система Renault Start, обогрев лобового стекла и сидений, мультимедийную систему Media NAV с навигацией, парктроник с камерой заднего вида.

Внешне Renault Kaptur Style можно отличить по эффектным литым дискам R17 с алмазной шлифовкой и двухцветной окраске кузова.

Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

Флагманский Renault Koleos создан для тех, кто ищет новый кроссовер бизнес-класса - мощный, солидный и представительный, имеющий заслуженный европейский бренд.

В стандартное оснащение Koleos Business за 58 800 рублей входят интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i, автоматическая коробка передач X-Tronic, ESP c функцией помощи при трогании в гору HSA, светодиодная оптика LED, 2-зонный климат, круиз-контроль, бесключевой доступ «свободные руки», система Renault Start, обогрев лобового стекла, руля и сидений, литые диски R18.

Отдельного упоминания заслуживают мультимедийные технологии нового Renault Koleos, уже доступные в данной комплектации: функция голосового управления, цифровой TFT-дисплей панели приборов с 20 вариантами графики и расцветок, мультимедийная система R-Link 2 с навигацией, камера заднего вида с динамической траекторией, передние и задние датчики парковки c оптическим отображением зон вокруг автомобиля.

Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

Кредит 1,9% в белорусских рублях

Стать владельцем нового внедорожника Renault сегодня легко и просто, благодаря специальной кредитной программе с льготной ставкой 1,9% в белорусских рублях. Оформление без справок и поручителей производится прямо в салоне Renault.

Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

Трейд-ин

В зачет стоимости нового Renault вы можете сдать свой авто с пробегом по программе трейд-ин.

Количество автомобилей по акционным ценам ограничено. Выбрать модель в наличии, а также пройти тест-драйв вы можете у вашего дилера Renault:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

Подробности программ финансирования уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.

ООО «Лозанж», УНП 192381382

 
 
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6000 рублей достигают скидки на внедорожники Renault этой осенью. В отличие от многих производителей, Renault предлагает на нашем рынке сразу четыре внедорожных модели, что...
 
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