Внедорожники Renault с выгодой до 6000 рублей: выбираем лучший вариант

6000 рублей достигают скидки на внедорожники Renault этой осенью. В отличие от многих производителей, Renault предлагает на нашем рынке сразу четыре внедорожных модели, что позволяет соответствовать самым широким запросам покупателей. Давайте выясним, какой внедорожник подойдет вам лучше всего.





Популярный Renault Stepway - это ваш входной билет в мир кроссоверов. Компактный, маневренный и доступный, он имеет внушительный дорожный просвет 210 мм и защитный внедорожный обвес.

Самая популярная версия Limited предложена по специальной цене 22 500 рублей и имеет оптимальный пакет оснащения, в который входят климат-контроль, система дистанционного запуска Renault Start, обогрев лобового стекла и сидений, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth, рилинги на крыше.





Высокая проходимость Renault Duster уже стала легендой. Duster - для тех, кто ищет настоящий внедорожник, мощный и надежный, гарантирующий уверенное движение независимо от выбранной дороги.

Среди всех версий Renault Duster сегодня наибольшей популярностью пользуется новая версия Technology за 24 500 рублей. В список оснащения данной версии входят круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема MP3/USB/AUX/Bluetooth, рилинги на крыше.





При всем широком выборе внедорожников класса SUV-C именно Renault Kaptur стал самым продаваемым кроссовером в Беларуси согласно данным БАА. Захватывающий европейский дизайн, высокая проходимость и богатое оснащение - вот секрет его успеха.

Наиболее популярный сегодня Renault Kaptur — в исполнении Style за 33 900 рублей, которое имеет уровень оснащения премиум-класса: 8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic, ESP c функцией помощи при трогании в гору HSA, светодиодная оптика LED, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ «свободные руки», система Renault Start, обогрев лобового стекла и сидений, мультимедийную систему Media NAV с навигацией, парктроник с камерой заднего вида.

Внешне Renault Kaptur Style можно отличить по эффектным литым дискам R17 с алмазной шлифовкой и двухцветной окраске кузова.





Флагманский Renault Koleos создан для тех, кто ищет новый кроссовер бизнес-класса - мощный, солидный и представительный, имеющий заслуженный европейский бренд.

В стандартное оснащение Koleos Business за 58 800 рублей входят интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i, автоматическая коробка передач X-Tronic, ESP c функцией помощи при трогании в гору HSA, светодиодная оптика LED, 2-зонный климат, круиз-контроль, бесключевой доступ «свободные руки», система Renault Start, обогрев лобового стекла, руля и сидений, литые диски R18.

Отдельного упоминания заслуживают мультимедийные технологии нового Renault Koleos, уже доступные в данной комплектации: функция голосового управления, цифровой TFT-дисплей панели приборов с 20 вариантами графики и расцветок, мультимедийная система R-Link 2 с навигацией, камера заднего вида с динамической траекторией, передние и задние датчики парковки c оптическим отображением зон вокруг автомобиля.





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Трейд-ин

В зачет стоимости нового Renault вы можете сдать свой авто с пробегом по программе трейд-ин.

Количество автомобилей по акционным ценам ограничено. Выбрать модель в наличии, а также пройти тест-драйв вы можете у вашего дилера Renault:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

Подробности программ финансирования уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.

ООО «Лозанж», УНП 192381382