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О раздельном сборе отходов
02.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жители!
Каждый гражданин обязан проводить раздельный сбор отходов. Все коммунальные отходы, образующиеся на территориях населённых пунктов, подлежат сбору и удалению в санкционированных местах хранения и захоронения отходов. Несанкционированное размещение отходов, самовольное их захоронение запрещены.
Сбор отходов (мусора) производится по сельскому совету согласно графиков. График можно узнать в сельском совете. Оплата за вывоз отходов производится из расчета количества зарегистрированных жильцов, а при их отсутствии на 1 человека. Оплата не зависит от фактического объёма вывозимых отходов. Сумма затрат за вывоз отходов расчетная величина, определённая на 1 жителя района. Гражданам предъявляется к оплате неизменная сумма за вывоз отходов, как в случае образования большого количества отходов, так в случае, если отходы фактически не вывозились.
Следует правильно разделять отходы:
В контейнеры для бумаги можно выбрасывать:
В контейнеры для пластика можно выбрасывать:
В контейнеры для стекла можно выбрасывать:
В контейнеры для сбора коммунальных отходов:
Крупногабаритные отходы (старая мебель и отходы от строительно-ремонтных работ) вывозятся по дополнительной заявке домовладельца. Заявки направляются в сельсовет, который формирует общую заявку в КЖУП «Уником»!
Не принимаются для захоронения на полигоне ТКО отходы в виде травы, фруктов, овощей, обрезки деревьев и сноса домов. Растительные остатки должны быть использованы на участке в качестве компоста. Древесные отходы используются в качестве топлива.
Граждане, проживающие в индивидуальных домах, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всем, кто не имеет договора на вывоз мусора необходимо в срочном порядке обратиться в сельсовет или КЖУП Уником. В соответствии со ст. 415 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если одна из сторон (исполнитель или потребитель), для которой заключение договора обязательно, уклоняется от заключения договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, с отнесением на потребителя всех судебных издержек. Госпошлина за подачу иска на понуждение заключения договора в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь составляет 3 базовые величины.
Обращаясь к собственникам жилых помещений, не заключившим договор на вывоз и обезвреживание ТКО, хочется напомнить, что охрана окружающей среды – долг каждого! Отказ от заключения договора является нарушением законодательства.
Получить консультацию о действующей в населенном пункте схеме вывоза коммунальных отходов можно в сельсовете или в КЖУП «Уником» по тел.: 5-84-84.
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Уважаемые жители! Каждый гражданин обязан проводить раздельный сбор отходов. Все коммунальные отходы, образующиеся на территориях населённых пунктов,...
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