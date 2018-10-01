О раздельном сборе отходов

Уважаемые жители!

Каждый гражданин обязан проводить раздельный сбор отходов. Все коммунальные отходы, образующиеся на территориях населённых пунктов, подлежат сбору и удалению в санкционированных местах хранения и захоронения отходов. Несанкционированное размещение отходов, самовольное их захоронение запрещены.

Сбор отходов (мусора) производится по сельскому совету согласно графиков. График можно узнать в сельском совете. Оплата за вывоз отходов производится из расчета количества зарегистрированных жильцов, а при их отсутствии на 1 человека. Оплата не зависит от фактического объёма вывозимых отходов. Сумма затрат за вывоз отходов расчетная величина, определённая на 1 жителя района. Гражданам предъявляется к оплате неизменная сумма за вывоз отходов, как в случае образования большого количества отходов, так в случае, если отходы фактически не вывозились.

Следует правильно разделять отходы:

В контейнеры для бумаги можно выбрасывать:

журналы,

газеты,

бумажные упаковки,

картонные коробки,

рекламные листовки из почтовых ящиков.

В контейнеры для пластика можно выбрасывать:

пластмассовые бутылки,

канистры,

полиэтиленовую пленку и пакеты,

пластиковую упаковку от шампуней, гелей для душа и др. косметики,

бутылки из-под бытовой химии,

ведра, тазики,

ручки без стержней, линейки.

В контейнеры для стекла можно выбрасывать:

бутылки,

банки,

прочий стеклобой.

В контейнеры для сбора коммунальных отходов:

пакеты Tetra Pak (от молока, соков и т. д.),

клейкая лента,

памперсы,

обои, фотобумага, одноразовая посуда, стаканчики от йогуртов и сметаны, пакеты от йогуртов, молока и сметаны, пищевая фольга, салфетки, пачки от сигарет, зеркала, автомобильные стекла, столовая посуда, лотки от мясных продуктов, упаковочные коробки из полистирола от тортов, фантики от конфет,

пищевые отходы,

упаковка для яиц из вспененного полистирола.

Крупногабаритные отходы (старая мебель и отходы от строительно-ремонтных работ) вывозятся по дополнительной заявке домовладельца. Заявки направляются в сельсовет, который формирует общую заявку в КЖУП «Уником»!

Не принимаются для захоронения на полигоне ТКО отходы в виде травы, фруктов, овощей, обрезки деревьев и сноса домов. Растительные остатки должны быть использованы на участке в качестве компоста. Древесные отходы используются в качестве топлива.

Граждане, проживающие в индивидуальных домах, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всем, кто не имеет договора на вывоз мусора необходимо в срочном порядке обратиться в сельсовет или КЖУП Уником. В соответствии со ст. 415 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если одна из сторон (исполнитель или потребитель), для которой заключение договора обязательно, уклоняется от заключения договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, с отнесением на потребителя всех судебных издержек. Госпошлина за подачу иска на понуждение заключения договора в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь составляет 3 базовые величины.

Обращаясь к собственникам жилых помещений, не заключившим договор на вывоз и обезвреживание ТКО, хочется напомнить, что охрана окружающей среды – долг каждого! Отказ от заключения договора является нарушением законодательства.

Получить консультацию о действующей в населенном пункте схеме вывоза коммунальных отходов можно в сельсовете или в КЖУП «Уником» по тел.: 5-84-84.

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