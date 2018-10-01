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Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Беларуси 3 октября

02.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Беларуси 3 октября

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем - 8-14 выше нуля.

В четверг, 4 октября, ночью и утром на большей части территории страны, а днем по северо-восточной половине сохранится ветер порывами до 15-20 м/с.


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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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