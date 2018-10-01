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Педагогам обещают поднять заплату в 2 раза. Когда и как это будет
Зарплата педагогов вырастет вдвое к 2025 году.
Об этом заявила начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Беларуси Наталья Криволапова 2 октября на пресс-конференции в Минске.
По ее словам, повышение тарифных окладов педагогам на 20% установлено уже с 1 сентября. В результате средняя зарплата работникам сферы образования вырастет на 42 рубля (в среднем), или на 8,9%.
Кроме того, с 1 октября
Криволапова отметила, что в настоящее время в правительстве рассматривается проект о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам. Он рассчитан на 6 лет.
«Один из первых этапов был реализован 1 сентября 2018 года, следующий этап - в 2019 году. Там предусматривается установление отраслевых повышений оплаты труда педработников. Пока о размерах говорить рано, но постепенно, с учетом увеличения зарплаты каждый год, планируется, что к 2025 году зарплата педработников вырастет в два раза», - рассказала специалист.
О поэтапном повышении заработной платы педагогов в 2019 и 2020 годах
О необходимости увеличить вдвое зарплату учителям Александр Лукашенко
В 2017 году чиновники активно выполняют многочисленные приказы президента, касающиеся сферы образования. Так, ранее президент приказал изменить время начала учебного дня в школах, затем потребовал
За 8 месяцев 2018 года средняя заработная плата педработников составила 714,2 рубля, или 77 % от средней зарплаты по стране. В том числе заработная плата учителей - 759,4 рубля, что составляет 81,8 % от средней зарплаты в Беларуси.
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Зарплата педагогов вырастет вдвое к 2025 году.
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