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Педагогам обещают поднять заплату в 2 раза. Когда и как это будет

02.10.2018 14:45 — Разное | БДГ  
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Зарплата педагогов вырастет вдвое к 2025 году.

Об этом заявила начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Беларуси Наталья Криволапова 2 октября на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, повышение тарифных окладов педагогам на 20% установлено уже с 1 сентября. В результате средняя зарплата работникам сферы образования вырастет на 42 рубля (в среднем), или на 8,9%.

Кроме того, с 1 октября увеличена тарифная ставка 1 разряда (до 35,5 рубля), в связи с этим зарплата учителей вырастет на 22,2 рубля, или на 4,4 %.

Криволапова отметила, что в настоящее время в правительстве рассматривается проект о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам. Он рассчитан на 6 лет.

«Один из первых этапов был реализован 1 сентября 2018 года, следующий этап - в 2019 году. Там предусматривается установление отраслевых повышений оплаты труда педработников. Пока о размерах говорить рано, но постепенно, с учетом увеличения зарплаты каждый год, планируется, что к 2025 году зарплата педработников вырастет в два раза», - рассказала специалист.

О поэтапном повышении заработной платы педагогов в 2019 и 2020 годах сообщал министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ 2 сентября. По словам чиновника, будет повышена заработная плата учителей, научных работников, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и докторантов.

О необходимости увеличить вдвое зарплату учителям Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Слуцкий район в феврале 2018 года. «По учителям будем разбираться серьезнейшим образом, - цитировала слова Лукашенко его пресс-служба. - Надо за будущую пятилетку и оставшееся время зарплату учителям удваивать. Это не популизм». Официальный лидер напомнил, что у работников детских садов, медсестер, работников культуры также маленькие зарплаты.

В 2017 году чиновники активно выполняют многочисленные приказы президента, касающиеся сферы образования. Так, ранее президент приказал изменить время начала учебного дня в школах, затем потребовал переписать учебники, позднее на совещании у президента обсуждался вопрос зарплат учителей, школьная форма и даже возврат к пятибалльной системе оценки знаний. 

За 8 месяцев 2018 года средняя заработная плата педработников составила 714,2 рубля, или 77 % от средней зарплаты по стране. В том числе заработная плата учителей - 759,4 рубля, что составляет 81,8 % от средней зарплаты в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Зарплата педагогов вырастет вдвое к 2025 году.
 
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