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ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

02.10.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району сообщает.

В обновленный Перечень населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к территории сельской местности, включены сельские населенные пункты 22 районов Минской области, в том числе Дзержинского. Ранее в нем были поименованы сельские населенные пункты только двух районов: Борисовского и Пуховичского.

Напомним, что льготами могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют на территории, включенной в Перечень населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к территории сельской местности:

- общественное питание в объектах общественного питания;

- оказание бытовых услуг;

- розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках.

Речь идет о льготах по НДС, налогу на прибыль, подоходному налогу и единому налогу для индивидуальных предпринимателей, налогу на недвижимость, земельному налогу и арендной плате за земельные участки. Организации и индивидуальные предприниматели могут применить льготы при соблюдении определенных условий в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 (подп. 1.1 п. 1 Указа N 345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания").

Воспользоваться льготами по вновь добавленным в Перечень населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к территории сельской местности, населенным пунктам Минской области, в том числе и Дзержинского района можно только с момента вступления в силу Решения, то есть с 19.08.2018.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14, а также по телефонам 5-55-74, 5-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.


 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району сообщает.
 
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