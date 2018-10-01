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Задай вопрос врачу-кардиологу
02.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Звоните в пятницу, 5 октября, с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.
Гость «Гомельскай праўды» — заведующая диспансерным отделением областного клинического кардиоцентра
Елена Анатольевна КРИВЕНЧУК.
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