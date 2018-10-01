Задай вопрос врачу-кардиологу



Чем опасен атеросклероз и как сохранить здоровье сосудов? Что делать при появлении болей в грудной клетке? Как правильно контролировать уровень артериального давления? Эти и другие вопросы по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Звоните в пятницу, 5 октября, с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».

Гость «Гомельскай праўды» — заведующая диспансерным отделением областного клинического кардиоцентра

Елена Анатольевна КРИВЕНЧУК.