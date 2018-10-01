Частное предприятие из Пинска сошьёт форму для белорусских атлетов и волонтёров на II Европейские игры



Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейские игры. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Презентация образцов прошла сегодня во Дворце Независимости. Их представили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, дизайнер Юлия Латушкина и гендиректор «Соло-Пинск» Василий Горегляд.

Спортивная экипировка разработана и пошита пинским предприятием «Соло-Пинск» и состоит из 19 наименований. Всего «Соло-Пинск» планирует выпустить 500 комплектов.

Юлия Латушкина была дизайнером формы волонтеров и участников акции «Пламя мира», а также парадно-гражданской и наградной формы белорусских спортсменов.



За идею разработки экипировки для волонтеров и участников акции «Пламя мира» взят стилизованный сюжет древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта. Факелоносцы, которые уже в марте отправятся в тур по городам и странам, будут идти в белых костюмах, символизируя мир и чистоту намерений. Девушки из наградной группы украсят головы венками из цветов, поскольку соревнования будут проходить во время празднования Купалья.

Напомним, Беларусь примет II Европейские игры с 21 по 30 июня 2019 года. Участие в масштабных соревнованиях примут более четырех тысяч атлетов из 50 стран Старого Света. Они поборются за медали в 15 видах спорта.