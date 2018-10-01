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Частное предприятие из Пинска сошьёт форму для белорусских атлетов и волонтёров на II Европейские игры
02.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Презентация образцов прошла сегодня во Дворце Независимости. Их представили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, дизайнер Юлия Латушкина и гендиректор «Соло-Пинск» Василий Горегляд.
Спортивная экипировка разработана и пошита пинским предприятием «Соло-Пинск» и состоит из 19 наименований. Всего «Соло-Пинск» планирует выпустить 500 комплектов.
Юлия Латушкина была дизайнером формы волонтеров и участников акции «Пламя мира», а также парадно-гражданской и наградной формы белорусских спортсменов.
Напомним, Беларусь примет II Европейские игры с 21 по 30 июня 2019 года. Участие в масштабных соревнованиях примут более четырех тысяч атлетов из 50 стран Старого Света. Они поборются за медали в 15 видах спорта.
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Частное предприятие из Пинска сошьёт форму для белорусских атлетов и волонтёров на II Европейские игры
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