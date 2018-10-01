Введение в Беларуси биометрических документов отсрочено на 2020 год





Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год из-за интеграции информационных систем.

Об этом информирует газета «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на заместителя начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича.

Предполагается, что первые документы нового образца — ID-картыи биометрические паспорта — можно будет получить 1 января 2020 года, а не 2019-го, как планировалось ранее. По словам Павла Хрищеновича, со стороны МВД все готово к началу выпуска документов.

«К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карти биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик», — отметил правоохранитель.

Чтобы ввести в обращение ID-карты, необходимо соединить между собой все информационные системы, к которым будет иметь доступ гражданин. Сегодня все эти базы данных работают на разных платформах.

Он добавил, что одним из этапов станет открытие первого в стране Центра персонализации данных. Именно сюда в режиме реального времени будет поступать информация со всех отделов по гражданству и миграции.

Как сообщалось, ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет — эта роль перейдет к идентификационной карте. Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.