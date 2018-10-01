24-летний нападающий Александр Когалев командирован из минского «Динамо» в столичную «Юность», которая является одним из фарм-клубов «зубров».



Фото: hcdinamo.by

Как отмечает пресс-служба ХК «Динамо-Минск», уже сегодня Александр Когалев может сыграть за «Юность» против жлобинского «Металлурга». Поединок состоится на льду «Чижовка-Арены» и начнется в 19.00.

Когалев был недавно вызван в «Динамо» и провел в рядах «зубров» два матча — против «Сибири» и «Авангарда». В среднем находился на льду 7 минут 26 секунд и исполнил два броска в створ ворот.

За «Юность» в нынешнем чемпионате Беларуси Когалев набрал 10 (5+5) бомбардирских баллов в 8 матчах при показателе полезности «+9».