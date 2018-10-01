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24-летний форвард командирован из минского "Динамо" в "Юность"
24-летний нападающий Александр Когалев командирован из минского «Динамо» в столичную «Юность», которая является одним из фарм-клубов «зубров».
Как отмечает
Когалев был недавно вызван в «Динамо» и провел в рядах «зубров» два матча — против «Сибири» и «Авангарда». В среднем находился на льду 7 минут 26 секунд и исполнил два броска в створ ворот.
За «Юность» в нынешнем чемпионате Беларуси Когалев набрал 10 (5+5) бомбардирских баллов в 8 матчах при показателе полезности «+9».
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24-летний нападающий Александр Когалев командирован из минского "Динамо" в столичную "Юность", которая является одним из фарм-клубов "зубров".
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