В Беларуси стартует исследование Байнета

Проект «Рейтинг Байнета» анонсировал исследование белорусского рынка по контекстно-медийной рекламе и качеству сервиса.

Анализ будет проводиться до конца ноября 2018 года, после чего будут составлены рейтинги интернет-агентств по двум направлениям: контекстно-медийная реклама и уровень клиентского сервиса. Исследование позволит дать белорусскому бизнесу объективную информацию об основных игроках рынка и их компетенциях в различных сегментах интернет-услуг.

Как будет составлен рейтинг интернет-агентств по удовлетворенности клиентов

В Беларуси представлено несколько сотен агентств, которые предлагают услуги в разных направлениях интернет-маркетинга. При этом рынок динамично развивается: многие известные агентства перепрофилируются, появляются новые молодые команды. Поэтому компании часто испытывают трудности при выборе того или иного агентства, не знают кому доверить решение своих бизнес-задач.

Согласно опросу, проведенному проектом «Рейтинг Байнета» в феврале этого года, популярными критериями, на основании которых компании выбирают интернет-агентства, являются портфолио/кейсы/качество реализованных проектов (75%), рекомендации знакомых/партнеров/друзей (71,6%), стоимость услуг агентства (48,9%). Рейтинги получили 37,5% голосов, а 16% респондентов используют рейтинги при составлении пула агентств для участия в тендере. Именно поэтому проект «Рейтинг Байнета» уже третий год подряд изучает степень удовлетворенности клиентов работой белорусских интернет-агентств.

Результатом данного исследования станет Рейтинг наиболее клиентоориентированных интернет-агентств, по качеству клиентского сервиса в шести сегментах интернет-услуг:

1) Web-разработка

2) SEO-продвижение

3) Интернет-медиа реклама

4) Digital-creative-агентства

5) Контекстная реклама

6) SMM-продвижение.

Рейтинг будет сформирован на основании результатов независимого телефонного опроса представителей заказчиков, с которыми работали агентства — участники рейтинга в период с 1 сентября 2017 по 31 августа 2018 года.

Основные критерии составления рейтинга - уровень удовлетворенности клиентов результатами и процессами работы с агентством, который рассчитывается по специальной и единой для всех участников методологи и не зависит от масштаба компании-участника и объема сделок в исследуемый период.

Для того, чтобы принять участие в рейтинге необходимо до 20 октября заполнить заявку на сайте «Рейтинг Байнета».

Как создается рейтинг агентств по контекстной рекламе

Согласно последним данным IAB Belarus, затраты на контекстную рекламу в Байнете по итогам 2017 года превысили затраты на медийную рекламу и составили $16 млн. Этот сегмент интернет-продвижения уже давно лидирует среди всех остальных.

Прогнозируется, что по итогам 2018 года рынок интернет-рекламы вырастет почти на 40%, а доля контекстно-медийной рекламы станет еще больше. Однако по рекламным затратам на одного интернет-пользователя Беларусь остается в числе аутсайдеров и занимает одно из последних мест среди европейских стран. Поэтому данные Рейтинга агентств по контекстно-медийной рекламе Беларуси, который уже в третий раз проведет проект «Рейтинг Байнета», позволят компаниям всех сфер бизнеса понимать, какие интернет-агентства смогут эффективно работать с их задачами.

В прошлый раз в Рейтинге приняло участие всего 6 агентств, которые за год освоили бюджет равный $2 млн. На их аккаунтах Google и Яндекс было обслужено 639 клиентов. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил $560.

Всего на рынке Беларуси представлено более 150 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Рейтинг белорусских агентств по контекстной рекламе определяет крупнейших игроков белорусского рынка контекстной рекламы по ряду ключевых параметров.

Основные показатели

Опыт и масштаб агентства

Время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама».

Реализованные за год проекты

Количество завершенных проектов (мобильных приложений) за период с 1.09.2017 по 1.09.2018 по типам проектов.

Количество сертификатов у агентства и количество сертифицированных сотрудников, работающих в компании.

у агентства и количество сертифицированных сотрудников, работающих в компании. Показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR).

Для того, чтобы принять участие в рейтинге необходимо заполнить заявку на сайте «Рейтинг Байнета». Заявки принимаются до 2 ноября 2018 года (включительно) .

О проекте «Рейтинг Байнета»

Основные цели проекта «Рейтинга Байнета» — способствовать развитию более цивилизованных отношений между игроками интернет-рынка и заказчиками интернет-услуг, упростить взаимодействие между клиентами и исполнителями, отслеживать динамику развития рынка и тренды.