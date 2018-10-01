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11 человек задержаны во время антитеррористической операции во Франции
Новости Франции. Рейды, в которых принимают участие около 200 правоохранителей, проводятся в департаменте Нор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди взятых под стражу оказались сотрудники штаб-квартиры мусульманской организации. Руководителей этой структуры подозревают в оказании поддержки боевикам. Сейчас в их домах ведутся обыски. Полицейские ищут доказательства в причастности к преступлениям.
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Новости Франции. Рейды, в которых принимают участие около 200 правоохранителей, проводятся в департаменте Нор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди...
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