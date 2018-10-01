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Фотограф показал, как белорусские аисты зимуют в Испании

02.10.2018 15:11 — Разное | СТВ  
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Фотограф из Испании запечатлел сотни аистов, которые направлялись в теплые края.

Видео с птицами Альфонсо Гарсиа Авила, который специализируются на съемках дикой природы, опубликовал на своих страницах в соцсетях и оно сразу стало популярным. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз.

Фотограф показал, как белорусские аисты зимуют в Испании
Фото: скриншот из видео instagram.com/alfonso.garcia.avila

На видео птицы в лучах солнца на закате сидят на ветках деревьев и клекочут.

Альфонсо Гарсиа Авила:
Когда технологии сочетаются с дикой природой ... Последние моменты перед миграцией белых аистов. Авила. Испания.

Подписчики были в восторге от красоты кадров и отметили, что «никогда не видели столько белых аистов в одном месте».

Фотограф показал, как белорусские аисты зимуют в Испании
Фото: скриншот из видео instagram.com/alfonso.garcia.avila

Фотограф в комментариях предположил, что птицы готовятся к перелету в Эфиопию.

Орнитологи отмечают, что чаще всего белорусские аисты зимуют в Египте или Южной Африке. К слову, с отлетом этих птиц связано множество примет. В нынешнем году аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси. 

В начале сентября мы показывали, как в Минской области аисты готовились улетать в теплые страны (читать далее).

 
 
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Фотограф из Испании запечатлел сотни аистов, которые направлялись в теплые края. Видео с птицами Альфонсо Гарсиа Авила, который специализируются на съемках дикой...
 
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