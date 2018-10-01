Фотограф показал, как белорусские аисты зимуют в Испании

Фотограф из Испании запечатлел сотни аистов, которые направлялись в теплые края.

Видео с птицами Альфонсо Гарсиа Авила, который специализируются на съемках дикой природы, опубликовал на своих страницах в соцсетях и оно сразу стало популярным. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз.



Фото: скриншот из видео instagram.com/alfonso.garcia.avila

На видео птицы в лучах солнца на закате сидят на ветках деревьев и клекочут.

Альфонсо Гарсиа Авила:

Когда технологии сочетаются с дикой природой ... Последние моменты перед миграцией белых аистов. Авила. Испания.

Подписчики были в восторге от красоты кадров и отметили, что «никогда не видели столько белых аистов в одном месте».



Фото: скриншот из видео instagram.com/alfonso.garcia.avila

Фотограф в комментариях предположил, что птицы готовятся к перелету в Эфиопию.

Орнитологи отмечают, что чаще всего белорусские аисты зимуют в Египте или Южной Африке. К слову, с отлетом этих птиц связано множество примет. В нынешнем году аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси.