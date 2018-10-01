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Фотограф показал, как белорусские аисты зимуют в Испании
Фотограф из Испании запечатлел сотни аистов, которые направлялись в теплые края.
Видео с птицами Альфонсо Гарсиа Авила, который специализируются на съемках дикой природы,
На видео птицы в лучах солнца на закате сидят на ветках деревьев и клекочут.
Альфонсо Гарсиа Авила:
Подписчики были в восторге от красоты кадров и отметили, что «никогда не видели столько белых аистов в одном месте».
Фотограф в комментариях предположил, что птицы готовятся к перелету в Эфиопию.
Орнитологи отмечают, что чаще всего белорусские аисты зимуют в Египте или Южной Африке. К слову, с отлетом этих птиц связано множество примет. В нынешнем году аисты
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Фотограф из Испании запечатлел сотни аистов, которые направлялись в теплые края. Видео с птицами Альфонсо Гарсиа Авила, который специализируются на съемках дикой...
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