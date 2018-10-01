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Александр Лукашенко обсудил с министром связи новый проект Указа «Об управлении использованием радиочастотного спектра»
Новости Беларуси. Проект Указа «Об управлении использованием радиочастотного спектра» представлен сегодня главе государства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О необходимости принятия нового документа и основных акцентах Александру Лукашенко доложил министр связи Константин Шульган. По его словам, абсолютное большинство новшеств направлены, прежде всего, на гармонизацию правовой базы и ее применения. Как итог, решения по некоторым вопросам смогут принимать оперативнее.
Предполагается, что Госинспекция Беларуси по электросвязи будет выдавать разрешения на использование судовых радиостанций и присвоение им международных позывных. Кроме того, одно из предложений в рамках дедолоризации экономики Беларуси, ставки за выделение и использование радиочастотного спектра зафиксируют в белорусских рублях вместо иностранной валюты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще одно новшество коснется широкой аудитории – участников, гостей и журналистов II Европейских игр. Все они смогут в следующем году временно ввозить и использовать радиостанции на территории нашей страны без регистрации и оплаты. В целом глава государства поддержал проект Указа, однако в него будут внесены некоторые изменения. Кроме, того Александр Лукашенко поинтересовался мнением и планами министра связи касательно развития возглавляемой им сферы. Поста главы ведомства он занял в августе этого года.
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Александр Лукашенко обсудил с министром связи новый проект Указа «Об управлении использованием радиочастотного спектра»
Новости Беларуси. Проект Указа «Об управлении использованием радиочастотного спектра» представлен сегодня главе государства, сообщили в программе «Столичные...
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