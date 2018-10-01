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Куда обращаться, если пожилому человеку не продлевают трудовой контракт?

02.10.2018 14:00 — Разное | СТВ  
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Более 35% людей пенсионного возраста в Минске продолжают работать. Но что тут скрывать: когда человеку остаётся несколько лет до пенсии, с ним могут не продлить контракт. Как решается эта проблема, рассказывает в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Многое зависит от того, к какому нанимателю ты попадешь. Одно могу сказать: дискриминации по полу, возрасту у нас нет. Сегодня наниматель не имеет права, в соответствии с трудовым законодательством, не продлить с ним без особых на то оснований контракт. Но, к сожалению,

в действительности такие случаи есть.

Сегодня рынок труда города располагает. Наверное, это самый благоприятный период – у нас более 16 тысяч вакансий. И каждый день мы имеем около 100 вакансий для людей, как раз-таки достигших пенсионного возраста. А потому, раз уж такое произошло, отчаиваться не стоит. Нужно просто вовремя обратиться в городскую службу занятости, в отдел обслуживания граждан, где вам окажут содействие в трудоустройстве. Подыщут работу, может быть, не постоянную.

Мы можем обеспечить и временной, и сезонной работой.

И такие сферы, как образование и здравоохранение, и держатся на людях, достигших пенсионного возраста. Я думаю, что если человек – профессионал высокого класса, то ни один наниматель не откажет ему ни в приёме на работу, ни в продлении трудовых отношений.

Что делать человеку, если ему не продлевают трудовой контракт?

Жанна Романович:
Для начала нужно обратиться в комиссию по трудовым спорам, всё-таки, на предприятии, если вы полагаете, что наниматель нарушил в отношении вас трудовое законодательство. После того, какое будет принято решение комиссией по трудовым спорам – суд. К сожалению, это так.

Обсуждаем проблемы пожилых людей: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
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Более 35% людей пенсионного возраста в Минске продолжают работать. Но что тут скрывать: когда человеку остаётся несколько лет до пенсии, с ним могут не продлить...
 
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