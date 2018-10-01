|
Куда обращаться, если пожилому человеку не продлевают трудовой контракт?
Более 35% людей пенсионного возраста в Минске продолжают работать. Но что тут скрывать: когда человеку остаётся несколько лет до пенсии, с ним могут не продлить контракт. Как решается эта проблема, рассказывает в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня рынок труда города располагает. Наверное, это самый благоприятный период – у нас более 16 тысяч вакансий. И каждый день мы имеем около 100 вакансий для людей, как раз-таки достигших пенсионного возраста. А потому, раз уж такое произошло, отчаиваться не стоит. Нужно просто вовремя обратиться в городскую службу занятости, в отдел обслуживания граждан, где вам окажут содействие в трудоустройстве. Подыщут работу, может быть, не постоянную.
И такие сферы, как образование и здравоохранение, и держатся на людях, достигших пенсионного возраста. Я думаю, что если человек – профессионал высокого класса, то ни один наниматель не откажет ему ни в приёме на работу, ни в продлении трудовых отношений.
Жанна Романович:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 35% людей пенсионного возраста в Минске продолжают работать. Но что тут скрывать: когда человеку остаётся несколько лет до пенсии, с ним могут не продлить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)