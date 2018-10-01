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15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии
Новости Беларуси. Лучшая среди пятисот участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
София Ворса покорила жюри произведением «Орголон» – историей из жизни белорусской семьи. Это рассказ из книги юной писательницы «10 простых историй». Она, к слову, кроме Беларуси издана в Японии. А эссе школьницы опубликованы в литературных журналах России, Литвы и Польши. Автора выделяет умение находить и описывать прекрасное в повседневном.
Софья Ворса, ученица гимназии № 4 Минска:
К изданию в Греции готовится вторая книга Софьи Ворса. «Город слепых перекрестков» описывает судьбу незрячей героини.
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Новости Беларуси. Лучшая среди пятисот участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в...
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