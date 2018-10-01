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Старейшая минчанка живёт на территории Московского района – ей 106 лет
Более 60 жителей Минска перешагнули 100-летний рубеж. А самой возрастной минчанке 106 лет, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
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Более 60 жителей Минска перешагнули 100-летний рубеж. А самой возрастной минчанке 106 лет, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду,...
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