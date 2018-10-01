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«Мы планируем делать образовательный туризм»: рассказываем, чем заняться в возрасте 60+
Некоторые горожане старшего поколения предпочитают начинать новую жизнь в Университете третьего возраста. Здесь в эти дни у будущих студентов как раз принимали документы. Их возраст от 60+. Первые пары – уже с понедельника.
В целом, здесь можно получить знания на четырёх факультетах: информационно-коммуникационных технологий, иностранных языков, журналистики и дополнительного образования. Среди направлений также фотодело, ландшафтный дизайн, театральное и хореографическое искусство.
Ольга Шишло, куратор учебных групп Минского университета третьего возраста:
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Некоторые горожане старшего поколения предпочитают начинать новую жизнь в Университете третьего возраста. Здесь в эти дни у будущих студентов как раз принимали...
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