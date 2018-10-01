ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы планируем делать образовательный туризм»: рассказываем, чем заняться в возрасте 60+

02.10.2018 13:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Некоторые горожане старшего поколения предпочитают начинать новую жизнь в Университете третьего возраста. Здесь в эти дни у будущих студентов как раз принимали документы. Их возраст от 60+. Первые пары – уже с понедельника.

Минские пенсионеры осваивают компьютеры и занимаются хореографией: в столице работает университет третьего возраста

В целом, здесь можно получить знания на четырёх факультетах: информационно-коммуникационных технологий, иностранных языков, журналистики и дополнительного образования. Среди направлений также фотодело, ландшафтный дизайн, театральное и хореографическое искусство.

Ольга Шишло, куратор учебных групп Минского университета третьего возраста:
В этом году мы планируем делать образовательный туризм. Мы будем выезжать по Беларуси с какой-либо экскурсией, и одновременно специалист будет читать лекцию. И на месте, куда они уже прибыли, тоже будет какая-то полезная информация.

Университет третьего возраста: кого примут и чему научат?

Обсуждаем проблемы пожилых людей: «Большой город»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые горожане старшего поколения предпочитают начинать новую жизнь в Университете третьего возраста. Здесь в эти дни у будущих студентов как раз принимали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обсуждаем проблемы пожилых людей: «Большой город»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика