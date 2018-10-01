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Белорусы при оплате картой помогут другим и получат игрушки

02.10.2018 14:05 — Разное | Myfin  
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Белорусы при оплате картой помогут другим и получат игрушки
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Инициатива пройдет с 2 по 13 октября по всей стране. Для участия надо оплатить «пластиком» Masterсard БПС-Сбербанка покупки на 100 рублей и принести чек вместе с банковской картой в «пункты помощи», которые открылись в торговых центрах Минска и областных центров. Тем самым можно сделать доброе дело и получить в знак благодарности мягкую игрушку.

Дополнительных действий предпринимать не придется – на благотворительность направят 2 рубля с каждого чека на сумму от 100 рублей.

Каждый добродетель может сам выбрать благотворительный фонд, который и получит финансовую помощь. Так, можно поддержать Белорусский детский фонд и получить игрушку «Зайчик Беня». Или же направить средства пожилым людям через МОО «Взаимопонимание» - тогда призом будет плюшевая «Собачка Банди». В качестве альтернативы – помощь защитникам животных из общественного объединения «Эгида» и игрушка «Котик Бася» в подарок.

 
Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк запустил в Беларуси благотворительную инициативу Добрый друг .
 
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