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Белорусы при оплате картой помогут другим и получат игрушки
Инициатива пройдет с 2 по 13 октября по всей стране. Для участия надо оплатить «пластиком» Masterсard
Дополнительных действий предпринимать не придется – на благотворительность направят 2 рубля с каждого чека на сумму от 100 рублей.
Каждый добродетель может сам выбрать благотворительный фонд, который и получит финансовую помощь. Так, можно поддержать Белорусский детский фонд и получить игрушку «Зайчик Беня». Или же направить средства пожилым людям через МОО «Взаимопонимание» - тогда призом будет плюшевая «Собачка Банди». В качестве альтернативы – помощь защитникам животных из общественного объединения «Эгида» и игрушка «Котик Бася» в подарок.
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БПС-Сбербанк запустил в Беларуси благотворительную инициативу Добрый друг .
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