"Матери-328" вышли на Площадь с требованиями к депутатам

Радыё Свабода . Активистки движения, чьи дети отбывают большие тюремные сроки за распространение наркотиков, полагают, что наказания по статье 328 необоснованно жесткие, сообщает









Напомним, ранее многие из них в знак протеста объявляли голодовку. Однако в результате практически ничего не добились - власти лишь незначительно снизили планку минимального наказания.