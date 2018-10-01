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"Матери-328" вышли на Площадь с требованиями к депутатам
Женщины пришли на площадь Независимости в Минске в попытке добиться либерализации антинаркотического законодательства.
Активистки движения, чьи дети отбывают большие тюремные сроки за распространение наркотиков, полагают, что наказания по статье 328 необоснованно жесткие, сообщает
Напомним, ранее многие из них в знак протеста объявляли голодовку. Однако в результате практически ничего не добились - власти лишь незначительно снизили планку минимального наказания.
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Женщины пришли на площадь Независимости в Минске в попытке добиться либерализации антинаркотического законодательства.
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