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"Матери-328" вышли на Площадь с требованиями к депутатам

02.10.2018 14:46 — Разное | Партизан  
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Женщины пришли на площадь Независимости в Минске в попытке добиться либерализации антинаркотического законодательства.

Активистки движения, чьи дети отбывают большие тюремные сроки за распространение наркотиков, полагают, что наказания по статье 328 необоснованно жесткие, сообщает Радыё Свабода.


Напомним, ранее многие из них в знак протеста объявляли голодовку. Однако в результате практически ничего не добились - власти лишь незначительно снизили планку минимального наказания.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщины пришли на площадь Независимости в Минске в попытке добиться либерализации антинаркотического законодательства.
 
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