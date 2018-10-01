Белорусская торговля с Россией: все плохо и дальше еще ухудшится

За январь—август Беларусь наторговала с внешним миром на минус 3 млрд USD. Такая дыра в торговле образовалась из-за того, что экспорт товаров составил 22,1 млрд USD, а импорт — 25,1 млрд USD. В 2017 году сальдо было получше — минус 2,6 млрд USD, пишет banki24.by Такая дыра в торговле образовалась из-за того, что экспорт товаров составил 22,1 млрд USD, а импорт — 25,1 млрд USD. В 2017 году сальдо было получше — минус 2,6 млрд USD, пишет





Ведущую роль в товарообороте Беларуси продолжает играть Россия. Восточная соседка занимает 49,5% во внешней торговле нашей страны. Для сравнения: на весь Евросоюз целиком (а это 28 стран) приходится только 24,7%.





Еще больше картина портится, если убрать из внешней торговли нефтепродукты. Они производятся Беларусью из российской нефти и формально экспортируются в Великобританию и Нидерланды. Однако в зеркальной статистике Великобритании и Нидерландов нет упоминаний об огромных поставках из Беларуси.





Это объясняется следующим образом. В Лондоне сидит «дочка» Белорусской нефтяной компании, на которую и записывается экспорт в Великобританию. В Нидерландах есть гигантский порт Роттердам, куда белорусы переправляют нефтепродукты для дальнейшего распределения покупателям.





В общем, реальные торговые связи с ЕС у Беларуси довольно слабые и зависят от стабильности поставок российской нефти. Не будет нефти у Нафтана и Мозырского НПЗ — не будет миллиардного товарооборота с Евросоюзом. Нефтепродуктовый экспорт Беларуси — это первая производная от импорта российской нефти.





Крупнейший перекос во внешней торговле Беларуси дает Россия. Импорт из РФ за 8 месяцев превысил экспорт на 6,3 млрд USD. За такой же период в 2017 году Беларусь наторговала в минус на 3,7 млрд USD. Причина разбухания отрицательного сальдо в торговле с Россией — бешеный рост импорта (+23%) на фоне скромного роста экспорта (+2,2%).





Импорт увеличивается за счет роста цен на нефть и нефтепродукты, экспорт стагнирует из-за российских запретов на поставки мясомолочной продукции. Отдельно за август отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 253 млн USD.









В торговле с Россией в августе образовалась дыра на сумму 749 млн USD. Белорусский экспорт в РФ вырос всего на 0,4%, а импорт из РФ подскочил на 17,1%.





21 сентября главы Беларуси и России встречались, чтобы разрешить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях. Президенты явно затрагивали и тему бана на ввоз в РФ белорусской продукции из мяса и молока.





Но в итоге Россельхознадзор не отменил массовые запреты на ввоз мясомолочной продукции. Судя по этому, особого эффекта для АПК переговоры в Сочи не имели.





Впереди у Беларуси четвертый квартал, когда из России в огромных количествах импортируются энергоносители для использования в отоплении зданий. Также в конце года Минфин впрыснет в экономику рекордные объемы бюджетных денег.





Все это приведет к оживлению активности импортеров и разрастанию дыры во внешней торговле Беларуси.