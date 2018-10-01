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Статкевич: До объединения с Россией осталось полгода

02.10.2018 14:11 — Разное | Партизан  
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Уже в ближайшее время белорусы – мирные люди рискуют уснуть в тихой спокойной Беларуси, а проснуться в удушливых объятиях России. Угроза со стороны Кремля выглядит все более реальной.

Статкевич: До объединения с Россией осталось полгода
Как передает Белсат, о такой опасности предупредил соотечественников на своей странице в «Фейсбуке» бывший кандидат на пост президента Николай Статкевич: «Многолетние подготовительные усилия Кремля в поглощении Беларуси близки к решающему этапу. Процесс инкорпорации нашей страны планируют сделать необратимым в течение ближайшего полугодия».


Такую спешку политик объясняет тем, что белорусы могут свергнуть главу страны, которому уже в ближайшее время придется столкнуться с массовыми протестами в Беларуси.

Правда, многотысячные протесты в нашей стране уже были, а власть не только не пошатнулась, а даже после каждого из них усиливалась. Поэтому, как полагают эксперты, революционной ситуации как раз сейчас в Беларуси нет.

Александр Класковский, политический обозреватель: «Пусть народ живет не очень богато, но в последнее время и доходы повысились. Не голодают люди, нет такой отчаянной ситуации, чтобы выйти на улицы».

Если не это, то, как говорит Статкевич, легким для Кремля будет и другой повод для развертывания на нашей территории российского военного контингента, а именно анонсированное размещение американской дивизии в Польше. Чтобы этого не случилось, Николай Статкевич передал в посольства Польши и США конкретные предложения:

«Я предлагаю не совсем отказываться от военной американской военной базы, а просто сказать, что эта база появится только в ответ на российские действия в Беларуси. И тогда из фактора угрозы для Беларуси, из фактора, провоцирующего эскалацию, эта база станет фактором сдерживания».

Однако в Польше есть существенные причины не только разместить эту базу, но и другие дивизии.

Сергей Пелеса, редактор программы «Просвет»: «На данный момент Российская Федерация в нашем регионе имеет огромное преимущество в военной силе по сравнению с Североатлантическим альянсом (NATO). И появление еще одной дивизии американской в ​​Польше не то что изменит этот баланс, так как преимущество все равно останется на стороне России, но немного усилит силы Польши и западных союзников».

Если же польские и американские политики не прислушаются к предложениям Николая Статкевича и реализуется сценарий Кремля, то Николай Статкевич от слов в «Фейсбуке» и письмах обещает перейти к делам.

Николай Статкевич: «Как мужчина, как патриот Беларуси в случае угрозы независимости я готов защищать свою страну с оружием в руках, и я буду призывать к этому других патриотов».

Белорусы любят свою страну, но понимают ли опасность для нее и готовы ли ее защищать с оружием в руках от старшего брата?

«Что мы можем сделать? Ничего мы не сделаем».

«Ни холодно ни жарко, что мы будем там, что здесь».

«Они по-другому не смогут ничего сделать, ничего противопоставить. Тем более они сами осознают, что они – часть России. И покорно склонят голову и пойдут делать, как им сказали».

Россия хочет если не поглотить Беларусь, то по крайней мере держать под колпаком, считает Александр Класковский: 

«Чтобы немножко поставить союзника на место, Кремль делает кое-какие меры – и экономические рычаги использует, психологическое давление, даже элементы информационной войны. Но нет такого впечатления, что вот полгода – и нужно взять Беларусь в свои руки окончательно. Тем более что и белорусское руководство голыми руками не возьмешь».

Использует ли белорусская сторона «отсрочку» в свою пользу или в час Х сдастся без боя? По оценкам экспертов, если и не в ближайшее полугодие, то при существующих целенаправленных шагах угроза со стороны Кремля выглядит все более реальной.



 
 
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Уже в ближайшее время белорусы – мирные люди рискуют уснуть в тихой спокойной Беларуси, а проснуться в удушливых объятиях России. Угроза со стороны Кремля...
 
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