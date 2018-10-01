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Статкевич: До объединения с Россией осталось полгода
Уже в ближайшее время белорусы – мирные люди рискуют уснуть в тихой спокойной Беларуси, а проснуться в удушливых объятиях России. Угроза со стороны Кремля выглядит все более реальной.
Как передает
Такую спешку политик объясняет тем, что белорусы могут свергнуть главу страны, которому уже в ближайшее время придется столкнуться с массовыми протестами в Беларуси.
Правда, многотысячные протесты в нашей стране уже были, а власть не только не пошатнулась, а даже после каждого из них усиливалась. Поэтому, как полагают эксперты, революционной ситуации как раз сейчас в Беларуси нет.
Александр Класковский, политический обозреватель: «Пусть народ живет не очень богато, но в последнее время и доходы повысились. Не голодают люди, нет такой отчаянной ситуации, чтобы выйти на улицы».
Если не это, то, как говорит Статкевич, легким для Кремля будет и другой повод для развертывания на нашей территории российского военного контингента, а именно анонсированное размещение американской дивизии в Польше. Чтобы этого не случилось, Николай Статкевич передал в посольства Польши и США конкретные предложения:
«Я предлагаю не совсем отказываться от военной американской военной базы, а просто сказать, что эта база появится только в ответ на российские действия в Беларуси. И тогда из фактора угрозы для Беларуси, из фактора, провоцирующего эскалацию, эта база станет фактором сдерживания».
Однако в Польше есть существенные причины не только разместить эту базу, но и другие дивизии.
Сергей Пелеса, редактор программы «Просвет»: «На данный момент Российская Федерация в нашем регионе имеет огромное преимущество в военной силе по сравнению с Североатлантическим альянсом (NATO). И появление еще одной дивизии американской в Польше не то что изменит этот баланс, так как преимущество все равно останется на стороне России, но немного усилит силы Польши и западных союзников».
Если же польские и американские политики не прислушаются к предложениям Николая Статкевича и реализуется сценарий Кремля, то Николай Статкевич от слов в «Фейсбуке» и письмах обещает перейти к делам.
Николай Статкевич: «Как мужчина, как патриот Беларуси в случае угрозы независимости я готов защищать свою страну с оружием в руках, и я буду призывать к этому других патриотов».
Белорусы любят свою страну, но понимают ли опасность для нее и готовы ли ее защищать с оружием в руках от старшего брата?
«Что мы можем сделать? Ничего мы не сделаем».
«Ни холодно ни жарко, что мы будем там, что здесь».
«Они по-другому не смогут ничего сделать, ничего противопоставить. Тем более они сами осознают, что они – часть России. И покорно склонят голову и пойдут делать, как им сказали».
Россия хочет если не поглотить Беларусь, то по крайней мере держать под колпаком, считает Александр Класковский:
«Чтобы немножко поставить союзника на место, Кремль делает кое-какие меры – и экономические рычаги использует, психологическое давление, даже элементы информационной войны. Но нет такого впечатления, что вот полгода – и нужно взять Беларусь в свои руки окончательно. Тем более что и белорусское руководство голыми руками не возьмешь».
Использует ли белорусская сторона «отсрочку» в свою пользу или в час Х сдастся без боя? По оценкам экспертов, если и не в ближайшее полугодие, то при существующих целенаправленных шагах угроза со стороны Кремля выглядит все более реальной.
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Уже в ближайшее время белорусы – мирные люди рискуют уснуть в тихой спокойной Беларуси, а проснуться в удушливых объятиях России. Угроза со стороны Кремля...
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