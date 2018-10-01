Статкевич: До объединения с Россией осталось полгода

Как передает, о такой опасности предупредил соотечественников на своей странице в «Фейсбуке» бывший кандидат на пост президента Николай Статкевич: «Многолетние подготовительные усилия Кремля в поглощении Беларуси близки к решающему этапу. Процесс инкорпорации нашей страны планируют сделать необратимым в течение ближайшего полугодия».

Такую спешку политик объясняет тем, что белорусы могут свергнуть главу страны, которому уже в ближайшее время придется столкнуться с массовыми протестами в Беларуси.





Правда, многотысячные протесты в нашей стране уже были, а власть не только не пошатнулась, а даже после каждого из них усиливалась. Поэтому, как полагают эксперты, революционной ситуации как раз сейчас в Беларуси нет.





Александр Класковский, политический обозреватель: «Пусть народ живет не очень богато, но в последнее время и доходы повысились. Не голодают люди, нет такой отчаянной ситуации, чтобы выйти на улицы».





Если не это, то, как говорит Статкевич, легким для Кремля будет и другой повод для развертывания на нашей территории российского военного контингента, а именно анонсированное размещение американской дивизии в Польше. Чтобы этого не случилось, Николай Статкевич передал в посольства Польши и США конкретные предложения:





«Я предлагаю не совсем отказываться от военной американской военной базы, а просто сказать, что эта база появится только в ответ на российские действия в Беларуси. И тогда из фактора угрозы для Беларуси, из фактора, провоцирующего эскалацию, эта база станет фактором сдерживания».





Однако в Польше есть существенные причины не только разместить эту базу, но и другие дивизии.





Сергей Пелеса, редактор программы «Просвет»: «На данный момент Российская Федерация в нашем регионе имеет огромное преимущество в военной силе по сравнению с Североатлантическим альянсом (NATO). И появление еще одной дивизии американской в ​​Польше не то что изменит этот баланс, так как преимущество все равно останется на стороне России, но немного усилит силы Польши и западных союзников».





Если же польские и американские политики не прислушаются к предложениям Николая Статкевича и реализуется сценарий Кремля, то Николай Статкевич от слов в «Фейсбуке» и письмах обещает перейти к делам.