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Госдолг Беларуси в августе вырос почти на $1 млрд

02.10.2018 14:04 — Разное | Партизан  
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Из-за ослабления белорусского рубля государственный долг РБ в августе 2018 года увеличился на 1,9 млрд. рублей по сравнению с июлем и достиг 44 млрд. рублей. С начала года он увеличился на 1,8 млрд. рублей, то есть на 4,3%.

Увеличение государственного долга в августе было вызвано подъемом рублевого эквивалента его валютной части, которая в долларовом выражении выросла всего на 5,9 млн. долларов по сравнению с июлем и достигла 16,6 млрд. долларов. С начала года внешний государственный долг РБ сократился на 173,1 млн. долларов США, то есть на 1%, пишет select.by

Министерство финансов РБ в январе—августе текущего года осуществило заимствование средств за рубежом в объеме 1 632,5 млн. долларов.

Из них 613,9 млн. долларов было предоставлено правительством и банками РФ, 600 млн. долларов получено в результате размещения еврооблигаций, 314 млн. долларов предоставили китайские банки, 100,6 млн. долларов — МБРР и 4,0 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.

В августе Минфин получил 125,6 млн. долларов кредитов. Больше всего от правительства и банков России: 98,8 млн. долларов. От китайских банков было привлечено всего 11,5 млн. долларов, 14,6 млн. долларов — от МБРР и 0, 7 млн. долларов — от ЕБРР и СИБ.

Объем погашения Минфином внешнего долга за январь—август 2018 года составил 1 637 млн. долларов.

На 800 млн. долларов были погашены еврооблигации. 337,7 млн. долларов Минфин выплатил китайским банкам, 281,8 млн. долларов — правительству РФ, 176,6 млн. долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития, 39,8 млн. долларов — МБРР, 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США и 0,4 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.

В августе Минфин погасил долги всего на 44,8 млн. долларов. Большая часть этой суммы — 37,5 млн. долларов — была отправлена правительству РФ. Еще 7,3 млн. долларов Минфин выплатил МБРР.


Внутренний государственный долг РБ в августе также вырос по сравнению с июлем весьма существенно: на 0,3 млрд. рублей, достигнув на 1 сентября 2018 года 9,5 млрд. рублей. С начала года он увеличился на 373,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), то есть на 4,1%.

Как сообщили в Минфине, в январе—августе 2018 года он разместил на внутреннем рынке валютные государственные облигации на 270,9 млн. долларов США, погасил валютные облигации на 241,5 млн. долларов США, а рублевые — на 23,1 млн. рублей.

 
 
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Из-за ослабления белорусского рубля государственный долг РБ в августе 2018 года увеличился на 1,9 млрд. рублей по сравнению с июлем и достиг 44 млрд. рублей. С начала...
 
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