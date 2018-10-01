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Белорусский рубль седьмой раз подряд девальвировался к доллару и российскому

02.10.2018 13:58 — Разное | Партизан  
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Валютная корзина на торгах во вторник потяжелела сразу на 0,45%.

Курс доллара вырос на 0,0080 рубля до 2,1237 BYN/USD. Это максимальное значение за 15 дней.

Курс евро упал на 0,0061 рубля до 2,4459 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже четвёртый раз подряд, но суммарные потери за это время лишь немного превысили 2 копейки.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0248 рубля до 3,2497 BYN/100 RUB. Российский рубль не поднимался выше уже 131 день подряд.

Укрепление российской валюты началось на торгах 24 августа и с тех пор прошло уже 28 торгов, лишь 5 раз российский рубль дешевел. Суммарный рост за это время превысил 25(!) копеек.

Россия

Высокие цены на нефть помогают восстановлению российского рубля, который продолжает обновлять локальные максимумы. Центробанк России значительно укрепил позиции российской валюты, объявив новые курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара упал на 35 копеек до 65,2221 USD/RUB;
курс евро обвалился на 76 копеек до 75,2272 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина на торгах во вторник потяжелела сразу на 0,45%.
 
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