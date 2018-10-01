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Необъяснимые частицы прошли сквозь Землю

02.10.2018 15:20 — Разное | Tut.by  
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Группа исследователей из Университета Пенсильвании нашла новые свидетельства того, что некоторые частицы, обнаруженные в Антарктиде, не соответствуют Стандартной модели строения и взаимодействия элементарных частиц. Препринт научной работы опубликован на сайте arXiv, кратко об исследовании рассказывает Gismeteo.


Эксперимент ANITA-IV перед запуском. Фото: Drummermean / phys.org

Предыдущие исследования показали, что когда низкоэнергетические космические частицы сталкиваются с Землей, они проходят прямо сквозь нее. Высокоэнергетические частицы, напротив, почти наверняка сталкиваются с чем-то другим, что не позволяет им пройти дальше. Так они вызывают лавину столкновений, создавая ливень частиц, которые в конечном счете появляются на другой стороне планеты. Но что если высокоэнергетическая частица прошла весь сквозной путь, не создав ливень частиц? Это означает, что, вероятно, существует частица, которая не описывается Стандартной моделью.

Ранее датчик на высотном аэростате, парящим над Антарктидой в рамках проекта Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA), зафиксировал два странных события, связанных с частицами. Первое — в 2006 году, а второе — в 2014. В обоих случаях прибор показал, что высокоэнергетическая частица каким-то образом прошла сквозь планету и ни с чем не столкнулась. Однако первый случай списали на технический сбой или другой неизвестный фактор, а второй, хоть и вызвал большую озабоченность, тоже не стал достаточным основанием для того, чтобы всерьез бросить вызов Стандартной модели.

Теперь ученые сообщают, что нашли другие свидетельства существования того же типа частиц, предполагающие, что обнаруженные аномалии действительно могут быть связаны с неизвестными частицами. Новые данные были получены с помощью детектора IceCube, датчики которого, зарытые в антарктическом льду, постоянно обнаруживают события в мире частиц. Эти данные показали, что произошло три события с необъяснимыми свойствами.

По мнению исследователей, два несвязанных источника данных указывают на то, что настало время начать задаваться вопросом о возможном существовании частиц за рамками Стандартной модели.

 
 
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Настало время начать задаваться вопросом о возможном существовании частиц за рамками Стандартной модели.
 
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