Среднее пособие по безработице выросло на 27 копеек. Что теперь можно купить на эти выплаты

В Беларуси в августе среднее пособие по безработице выросло на 28 копеек. Сейчас оно составляет 28,92 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма составляет 13,5% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как размеры пособий по безработице отличаются по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лидирует по размеру среднего пособия по безработице по-прежнему Гомельская область — почти 31 рубль в августе. Аутсайдером по этому показателю в прошлом месяце стал Минск — 25,2 рубля.

Как отличается пособие по безработице по регионам регион сумма в % от размера бюджета прожиточного минимума Брестская 29,9 14 Витебская 29 13,6 Гомельская 30,8 14,4 Гродненская 27,58 12,9 Минская 29,7 13,9 Могилевская 27,32 12,8 Минск 25,24 11,8 по стране 28,07 13,1

На среднее пособие по безработице в 28,92 рубля в августе можно было купить 2,3 килограмма бескостной говядины или 7,6 килограмма мяса курицы (для подсчета использованы средние цены на товары в магазинах и на рынках, которые приводит Белстат).

На среднее пособие также можно купить или 2,8 килограмма сала, или 5,4 килограмма вареной колбасы первого сорта, или 5,3 килограмма живой рыбы, или 22,2 литра кефира, или 19 килограммов сахара, или 18,7 килограмма гречки, или 3,2 килограмма картошки, или 15,8 килограмма яблок.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Однако в итоге страховки от безработицы не ввели.