Срок выдачи биометрических паспортов сдвигается на год

Срок перехода на Id-карты и биометрические паспорта сдвигается на год. Предполагается, что первые документы нового образца мы сможем получить 1 января 2020 года, а не 2019-го, как планировалось ранее. Об этом рассказали в МВД. С чем связано такое решение? На каком этапе сейчас находится проект? С этими вопросами обратились к Павлу Хрищеновичу, заместителю начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Министерства внутренних дел.





Cо стороны МВД, говорит собеседник, все готово к началу выпуска документов: «К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства Id-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик».

Оказывается, чтобы ввести в обращение Id–карты, недостаточно просто напечатать карточки. Чтобы они стали инструментом реализации проекта электронного государства, как задумывалось изначально, необходимо соединить между собой все информационные системы, к которым будет иметь доступ гражданин. Сегодня все базы данных нашей страны работают на разных платформах. Для того чтобы с помощью карты получить к ним доступ, все они должны заговорить на одном языке. Это долгий и сложный процесс адаптации, к которому пока готовы не все ведомства. Особенно те, которые до сих пор ведут карточный или письменный учет.

«Совместно с Министерством связи и информатизации нами подготовлена «дорожная карта» по реализации этого проекта. Документ занял 15 листов и четко обозначил, кто и каким образом отвечает за определенные этапы работы по внедрению новой системы в жизнь», — одним из этапов, анонсирует Хрищенович, станет открытие первого в стране Центра персонализации данных. Именно сюда в режиме реального времени будет поступать информация со всех ОГиМ. Павел Хрищенович рассказал, как будет происходить процесс получения документов, удостоверяющих личность, после 1 января 2020 года. К этому времени в каждом отделе по гражданству и миграции появятся роботизированные машины (их уже закупили у китайской компании), которые без участия сотрудников отдела смогут сфотографировать человека и зафиксировать его отпечаток пальца. Эта информация станет основой идентификационных удостоверений. С января 2020 года обязательным документом для каждого гражданина нашей страны будет являться Id–карта. За нее придется заплатить 1 базовую величину. Биометрический паспорт стоимостью 3 базовые величины можно будет получить по собственному желанию. В МВД не исключают, что со временем с некоторыми государствами удастся заключить соглашение о признании нашей Id–карты за границей. К примеру, как это удалось сделать украинцам, которые уже не первый год используют в качестве удостоверяющего документа Id–карту. Но это пока лишь планы на будущее.

В Id–карту будет вшит чип с записанной информацией. Переписать ее или стереть невозможно.





Переписать ее или стереть невозможно. Можно лишь прочитать, соединив с приемником либо отсканировав QR–код карты, а затем, введя персональный пароль, пользователь получит доступ к системе, находясь в которой сможет совершить определенные действия. И здесь возникает вопрос. Для того чтобы войти в программу, карту необходимо будет приложить к считывающему устройству, которое есть дома далеко не у всех. «Сегодня мы прорабатываем вариант обустройства карты бесконтактным способом связи с компьютером или мобильным телефоном. Это облегчит работу с ней», — отмечает Хрищенович и добавляет: окончательно этот вопрос еще не решен. Введение Id–карты подразумевает удобство для тех, кто будет ею пользоваться. Но если это потребует приобретения дополнительного оборудования, пусть и по бросовой цене, привлекательность такого решения резко снижается. Надеемся, что за следующий год карта не обрастет дополнительными мерами защиты, которые затруднят пользование ею. Напротив, рассчитываем, что правила обращения новых карт станут более удобными и простыми для пользователей.

Можно ли с помощью карты оплатить проезд в общественном транспорте или, к примеру, снять деньги через банкомат? На эти вопросы у специалистов бескомпромиссный ответ — нет. Она будет предназначена для работы только со специальным считывающим устройством. По сути, Id–карта станет своеобразным электронным ключом. С помощью ее и персонального пароля можно будет зайти в единую систему в сети и от своего имени совершить необходимые административные процедуры или оплатить покупку. Однако сама она не будет физической заменой банковской или другой карты.