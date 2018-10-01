Уроженец Слуцка скрывался в Германии после совершения жестокого убийства

Экстрадированный из Германии белорус обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью, уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Отмечается, что обвиняемый гражданин, уроженец Слуцка, ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений. С 2012 года он занимался бизнесом (грузоперевозками, строительством, придорожным сервисом).

А с 2014 года стал разводить скот на взятом в аренду земельном участке, нанимая для работы местных жителей. Трудовые отношения не оформлялись.

Одним из этих работников был житель Копыльского района, 1957 года рождения. В один из дней 2014 года он был обнаружен в своем доме без признаков жизни.

Судмедэкспертиза установила, что он скончался от множественных травм. Следствием установлено, что когда обвиняемый приехал на ферму и увидел, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, сильно разозлился. За невыполнение порученной работы он палкой нанес ему более сорока ударов в жизненно важные органы. Несколько дней потерпевший находился в тяжелом состоянии и в последующем скончался.

В период расследования обвиняемый скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в розыск.

По международным запросам белорусских правоохранительных органов разыскиваемый был задержан на территории Германии и в последующем экстрадирован в Республику Беларусь.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру для направления в суд.