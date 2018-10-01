Нобель по физике получили разработчики лазеров - среди них есть женщина









Донна ​Стрикленд стала третьей женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике. Фото: UNI WATERLOO





В 2017 году Нобелевская премия по физике былпа присуждена американским ученым за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами. Фото: S.OSSOKINE/A.BUONANNO (MPI GRAVITATIONAL PHYSICS)

При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).Артур Эшкин известен как один из создателей оптических ловушек - он разработал технологию "оптического пинцета", которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами.Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.Церемония награждения названных лауреатов премии пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.В прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш - премия им была присуждена за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами.Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых.Лауретов выбирает Нобелевский комитет по физике, который состоит из пяти членов, избираемых Шведской королевской академией наук. Члены комитета могут выбрать не более трех лауреатов.