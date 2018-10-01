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Нобель по физике получили разработчики лазеров - среди них есть женщина

02.10.2018 15:13 — Разное | UDF  
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Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий.

При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).

Артур Эшкин известен как один из создателей оптических ловушек - он разработал технологию "оптического пинцета", которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами.

Нобель по физике получили разработчики лазеров - среди них есть женщина

Донна ​Стрикленд стала третьей женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике. Фото: UNI WATERLOO

Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.

Церемония награждения названных лауреатов премии пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Нобель по физике получили разработчики лазеров - среди них есть женщина

В 2017 году Нобелевская премия по физике былпа присуждена американским ученым за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами. Фото: S.OSSOKINE/A.BUONANNO (MPI GRAVITATIONAL PHYSICS)

В прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш - премия им была присуждена за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами.

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых.

Лауретов выбирает Нобелевский комитет по физике, который состоит из пяти членов, избираемых Шведской королевской академией наук. Члены комитета могут выбрать не более трех лауреатов.

 
 
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Лауреатами стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий.
 
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