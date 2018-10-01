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Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

02.10.2018 14:43 — Разное | UDF  
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Каждый день в мире выпивают около 2 миллиардов чашек кофе. Фото: GETTY IMAGES
Кофе - один из самых популярных напитков в мире с богатейшей историей. Би-би-си публикует интересные факты о нем, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Кажется, мир никогда не был так одержим кофе, как сейчас. И никогда в мире не употребляли столько кофе - будь это чашка свежесваренного американо с утра, наперсток эспрессо после обеда, каппучино посреди дня или ледяной фраппе вечером.

В 1991 году глобальное потребление кофе, согласно данным Международной кофейной организации, составляло около 90 миллионов мешков по 60 кг. В этом году эта цифра составит более 160 миллионов мешков.


1. Кофе - это вообще-то вишня

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Зерна кофе - это жареные семена плода, называемого кофейной вишней. Фото: GETTY IMAGES

Зерна кофе, которые вы засыпаете в кофемолку - это жареные семена плода, называемого кофейной вишней. Так ягоды кофейного дерева называют в кофейной индустрии.

Каждая ягода ("вишня") обычно содержит два обычных зерна или одно цельное, сросшееся зерно "пибери". Количество плодов с такими зернами составляет примерно 5% от всего урожая, они считаются более ценными.


2. Некоторые люди едят свой кофе

Люди столетиями пьют кофе, но некоторые предпочитают его есть.

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Кофе не всегда был напитком. Фото: GETTY IMAGES

Некоторые компании используют пропаренные кофейные зерна для производства муки. Ее можно использовать при приготовлении кексов, хлеба, шоколада, соусов.

Эта мука не обладает вкусом кофе, в зависимости от сорта в ней будут ощущаться скорее цветочные, цитрусовые или фруктовые нотки.


3. Самый дорогой кофе - с экскрементами

Производящийся в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и в Индии сорт "копи лювак" - это самый дорогой кофе в мире. Для его приготовления плоды кофе (ягоды с зернами внутри) должны пройти через желудочно-кишечный тракт мусанга, или азиатской пальмовой циветты. Это небольшое животное семейства виверровых.

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Прошедший через желудок и кишечник циветты кофе выбирают из экскрементов животного. Фото: GETTY IMAGES

Полкило таких зерен может стоить до 700 долларов. Еще один очень дорогой кофе называется Black ivory. Его зерна готовят после того, как их съедят слоны в Таиланде.

Маленькая пачка (35 граммов) стоит примерно 85 долларов.


4. Кофе полезен

Кофе - напиток, богатый антиоксидантами, защищающими клетки человеческого организма от токсинов и химикатов.

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Фото: AFP

В этом году было опубликовано исследование, в котором говорится, что употребление 3 чашек кофе в день помогает снизить риски многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

В исследовании анализировались данные состояния здоровья 500 тысяч человек из 10 европейских стран на протяжении 16 лет.


5. ...но все-таки полегче с кофе

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Чрезмерное потребление кофе может причить вред здоровью. Фото: REUTERS

Кофеин является стимулятором, его чрезмерное употребление может вредить здоровью.

Беременным рекомендуют снизить ежденевную дозу кофеина, потому что он может влиять на набор веса эмбрионом и иногда даже привести к невынашиванию беременности.

Британские медики рекомендуют беременным женщинам не пить более 200 миллиграммов кофе в день.


6. Существует два вида кофе

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Итак, арабика и робуста... Фото: GETTY IMAGES

Арабика - наиболее распространенный вид кофе. Аравийское кофейное дерево растет в Эфиопии. Напиток из таких зерен - с умеренным ярко выраженным вкусом и ароматом.

Еще один сорт - это робуста. В этом виде кофе в два раза больше кофеина, он часто используется в эспрессо-смесях. Растет в Африке, Индии, на Шри-Ланке, в Индонезии и Бразилии.


7. Кофе был открыт козами в Эфиопии (ну, по легенде)

Говорят, в девятом веке некий пастух-эфиоп увидел, что его козы едят странные ягоды со странного дерева, а затем скачут и не спят всю ночь напролет, полные энергии.

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Родиной кофе считается Эфиопия. Фото: GETTY IMAGES

Тогда он рассказал об этом местным монахам, которые решили варить из зерен напиток, который бы помогал им бодрствовать во время частых богослужений.


8. Слово "кофе" изначально обозначало вино

К 15 веку кофе стали выращивать в Йемене. На языке местного населения слово qahwah ("кава") означало вино.

Спустя всего сто лет это слово вошло в обиход в Персии, Египте, Сирии и Турции.


9. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Кофе стал частью местной культуры во многих странах. Фото: GETTY IMAGES

Кофе пили не только дома, но и во многочисленных кофейнях, родиной который считаются страны Ближнего Востока.

Кофепитие сопровождалось игрой в шахматы или прослушиванием музыки.


10. Весь кофе на Земле выращивается в странах "кофейного пояса"

Кофе выращивают в более чем 50 странах мира, известных как страны кофейного пояса, они расположены между тропиками Козерога и Рака - от Мексики до Новой Гвинеи.

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке



11. Самые преданные поклонники кофе живут в Финляндии

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Фото: GETTY IMAGES

Самые заядлые кофеманы - финны. В Финляндии на каждого человека приходится 12 кг кофе в год.

Также среди лидеров - Норвегия (9,9 кг на лушу населения), Дания (8,7 кг) и Швеция (8,2 кг). Итальянцы, кстати, потребляют около 5,9 кг кофе на человека в год.


12. Чай или кофе? Кто победитель?

В британской кофейной ассоциации утверждают, что кофе - самый популярный напиток в мире. По этим данным, ежедневно в мире выпивается 2 миллиарда чашек.

Кофе - это вишня? 13 удивительных фактов о напитке

Фото: REUTERS

В самых густонаселенных странах мира - Китае и Индии - предпочитают пить чай.

Кофе пьют в обеих Америках и в странах континентальной Европы, чай любят в Азии и странах бывшего Советского Союза.

Несмотря на то, что в мире выращивают больше кофе нежели чая, для одной чашки чая, сопоставимой по крепости с чашкой кофе, нужно всего 2 грамма сырья. А для такой же чашки кофе - 10 граммов.


13. Вы тоже можете приготовить идеальный кофе

Итак, несколько советов по приготовлению идеального кофе.

Тщательно вымойте турку или кофеварку.
Возьмите свои любимые зерна кофе.
Кофе лучше молоть непосредственно перед приготовлением напитка.
Крупный или мелкий помол? Выясните, какой лучше подходит для вашего способа приготовления кофе.
Не перегрейте воду. Идеальная температура воды для кофе - 90-95 градусов.
Соблюдайте временные интервалы приготовления напитка - от 30 секунд для эспрессо до целой ночи для кофе холодного отжима.

 
 
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Кофе - один из самых популярных напитков в мире с богатейшей историей.
 
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