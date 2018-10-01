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Умер артист эстрады Роман Карцев

02.10.2018 13:59 — Разное | UDF  
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Роман Карцев
Умер артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга Михаила Жванецкого Наталья.

«Известия о смерти близкого друга пришли прямо сейчас», — подтвердил информацию радиостанции «Говорит Москва» Михаил Жванецкий.

В Московском театре миниатюр сообщили, что артист скончался сегодня, в 9.00 утра, в одной из больниц Москвы после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.

«Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», сказал Жванецкий ТАСС.

Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова. «Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а „не жив“ — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно», — добавил он.




Народный артист Российской Федерации Роман Карцев служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко (Карцев и Ильченко).

Известность получили исполняемые артистами юмористические номера «Авас», «Раки», а также миниатюры Жванецкого.



После смерти партнера Виктора Ильченко Карцев стал выступать на эстраде с моноспектаклями.

С 1975 года Роман Карцев стал сниматься в кино. Среди его ролей — Швондер из «Собачьего сердца», небольшие роли в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» и «Старые клячи», «Мастер и Маргарита».

 
 
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Умер артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга Михаила Жванецкого Наталья.
 
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