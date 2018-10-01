Умер артист эстрады Роман Карцев



Роман Карцев

— подтвердил информацию радиостанции «Говорит Москва» Михаил Жванецкий.В Московском театре миниатюр сообщили, что артист скончался сегодня, в 9.00 утра, в одной из больниц Москвы после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.Жванецкий ТАСС.Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова. «Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а „не жив“ — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно», — добавил он.Народный артист Российской Федерации Роман Карцев служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко (Карцев и Ильченко).Известность получили исполняемые артистами юмористические номера «Авас», «Раки», а также миниатюры Жванецкого.После смерти партнера Виктора Ильченко Карцев стал выступать на эстраде с моноспектаклями.С 1975 года Роман Карцев стал сниматься в кино. Среди его ролей — Швондер из «Собачьего сердца», небольшие роли в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» и «Старые клячи», «Мастер и Маргарита».