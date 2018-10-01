В Беларуси за пять лет будут реконструированы 32 моста - Минтранс

В Беларуси за пять лет необходимо реконструировать 32 моста на республиканских автодорогах, для этих целей планирует привлечь средства Европейского банка реконструкции и развития, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак журналистам во вторник в Минске.

"Наша задача - за 5 лет эти 32 моста сделать. С Европейским банком реконструкции и развития мы провели переговоры, они дали согласие на заключение соглашения", - сказал А.Сивак.

Он уточнил, что запланированные работы "это не просто косметический ремонт, а замена несущих конструкций". Как пояснил министр, заложенные ранее в эти мосты нагрузки уже не соответствуют требованиям экономики страны.

Министр также отметил, что реконструкция мостов не будет одномоментной. "Их нужно делать так, чтобы мы не парализовали перемещение людей по стране. У нас есть такой план, он на карте положен. Мы знаем, как будем это делать", - заверил А.Сивак.