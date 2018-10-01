|
Тимошенко считает возможную продажу газотранспортной системы Украины коррупционной сделкой
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае проведения "теневой приватизации" нынешней властью украинской газотранспортной системы (ГТС), новый президент Украины после выборов вернет ее в собственность государства.
"Новый президент Украины вернет государству ГТС, как "Криворожсталь". Хочу предупредить всех, кто вложит деньги или будет принимать участие в этой масштабной коррупции: никто никому не вернет деньги, которые заведут из оффшоров для теневой приватизации системы", - подчеркнула она во время выступления с парламентской трибуны во вторник, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".
Ю.Тимошенко обвинила в махинациях с "украинской трубой" лично президента Украины Петра Порошенко.
"Мы знаем точно, что аффилированные с ним оффшоры задействованы в этой сделке. Я прошу его остановиться. Не использовать свои коррупционные планы против Украины", - обратилась Ю.Тимошенко к главе государства.
По ее словам, у П.Порошенко и его окружения уже "чемоданное настроение", и они хотят уйти, забрав все, что, по их мнению, "не нужно украинскому народу".
"Такая собственность, как ГТС, должна оставаться в государственной собственности. Стоимость построения такой системы с нуля - около 300 млрд долл. Продать за 7 почти половину ГТС, значит провести коррупционную сделку на глазах у всего общества", - сказала Ю. Тимошенко.
Поэтому, по ее словам, партия "Батькивщина" настаивает на немедленном принятии законопроекта №8107, который запрещает любые манипуляции с собственностью ГТС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае проведения "теневой приватизации" нынешней властью украинской газотранспортной системы (ГТС), новый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)