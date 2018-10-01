Желдороги Таможенного союза договорились о совместном техническом регулировании

ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога", АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" и ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" ("дочка" РЖД, управляет ж/д сетью Армении) договорились о сотрудничестве в области технического регулирования и метрологии.

Соответствующее соглашение стороны подписали в кулуарах форума "PRO//Движение 1520" во вторник, сообщил корреспондент "Интерфакса". Компании будут совместно планировать, разрабатывать, согласовывать, применять и пересматривать технические документы, устанавливающие требования к железнодорожной продукции, услугам на ж/д транспорте, к обслуживанию технических средств.

Также предполагается информационный обмен нормативными документами в области технического регулирования и метрологии, а также в сфере организации нормирования труда.