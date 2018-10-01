"Лучше хоть какой-то депозит, чем дома в чулке". Эксперт советует, куда вложить заначку

В последнее время белорусский рубль ведет себя нестабильно. FINANCE.TUT.BY вместе с экспертом разбирался, как сохранить деньги и куда лучше инвестировать личные сбережения.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Куда вложить маленькую сумму

Если сумма сбережений меньше 10 тысяч долларов, есть два варианта: выбрать валютный депозит или купить облигацию с маленьким номиналом, считает предприниматель Виктор Подгайский.

— Эти варианты лучше, чем хранить деньги дома в чулке. Там они не зарабатывают ничего. Депозит поможет не потерять средства и чуть-чуть заработать, облигации способны принести 6−7 процентов годовых. Главное, найти ценную бумагу с маленьким номиналом, например, в тысячу долларов, — рассказывает предприниматель Виктор Подгайский.

В Беларуси сберегательными средствами до сих пор являются инвестиции в валюте, подмечает эксперт. Что касается депозитов или облигаций в белорусских рублях, то здесь «невозможно предсказать, получится ли заработать».

— Предположим, мы воспользовались в январе рублевым депозитом со ставкой десять процентов. На сегодняшний день курс доллара вырос на шесть процентов с начала года. По прогнозам экспертов, в декабре эта цифра составит восемь-десять процентов. Если курс достигнет прогнозной величины, в итоге заработаем всего два процента, как и на валютном вкладе.

А если денег больше? Куда инвестировать?

Для пассивных инвестиций нужна сумма от 10 тысяч долларов. Оптимальный портфель будет состоять из четырех инструментов — валютного депозита, валютных облигаций, недвижимости и криптовалюты.

— Мы можем рассматривать любую сумму и при необходимости отказываться от каких-то инструментов. Формируя оптимальный портфель, я бы отдал 60% под облигации, 20% — под недвижимость, по 10% соответственно заняли бы валютные депозиты и криптовалюта.

Стоит ли вкладываться в криптовалюту

Эксперт предостерегает, что это самая высокорискованная инвестиция.

— С января криптовалюта подешевела по отношению к доллару примерно на 40 процентов. То есть человек, который вложился в нее в начале года, потерял почти половину денег. С другой стороны, резкое падение уже было, и на сегодняшний день криптовалюта нашла свою нишу, ниже которой вряд ли опустится. Скорее всего, она будет либо расти, либо находиться в таком состоянии, — объясняет Виктор Подгайский.



Виктор Подгайский, фото из личного архива.

Человеку, который решит инвестировать в криптовалюту, эксперт советует выбрать пять разных валют (биткоин, эфир и др.) и вложиться в них равномерно.

— Бессмысленно искать наиболее выгодный вариант и выбирать только его. В то же время, чтобы искать неизвестную, но прибыльную криптовалюту, нужно быть профессионалом в этой теме и разбираться в тонкостях. Если мы говорим о пятерке лидеров, с ней никаких глобальных изменений не происходит.

Какой валютный депозит выбрать

Валютный депозит поможет получить до двух процентов прибыли.

— С начала года этот инструмент никак не поменялся. Впереди, возможно, будет небольшой рост. Как только экономика начнет более активно расти, для нее понадобятся дополнительные финансы. Тогда произойдет небольшое подорожание кредитного ресурса, а следом за ним на несколько десятых поднимутся проценты по депозитам, — объясняет эксперт.

С какой суммы вкладываться в недвижимость

С начала года недвижимость выросла в цене примерно на пять процентов, поэтому в этом году инвестиция в данный инструмент оправдана, отмечает эксперт. Однако в большинстве случаев для него нужна определенная сумма, от ста тысяч долларов.

— За 20 тысяч можно купить торговое место или небольшую комнату в бизнес-центре. Некоторые люди так и делают — берут 50 тысяч, приобретают "однушку" и сдают ее в аренду. Но в долгосрочной перспективе в один инструмент вкладываться не стоит. К тому же недвижимость по рискованности находится на втором месте после криптовалюты.

Чтобы получить необходимую доходность, также стоит рассматривать более длительный срок инвестирования — от года.

— Если срок будет меньше, он не даст ожидаемого эффекта. Как минимум нужно совершить саму сделку и зарегистрировать недвижимость, что несет определенные временные и денежные затраты. Возможно, придется платить за постороннюю помощь. Если эти затраты положить на короткий период, они съедят практически всю прибыль.

Рост порядка 5−6% получается при условии, что человек купил недвижимость в январе по средней цене и продал ее в конце года тоже по средней цене. При этом доход складывается из двух составляющих — роста стоимости и денег за сдачу жилья в аренду. От полученной суммы нужно отнять эксплуатационные расходы и налоговую нагрузку на сумму дохода.

Валютные облигации — самый выгодный инструмент?

Валютные облигации приносят доход в 6−7% годовых. На сегодняшний момент это самый выгодный инструмент инвестирования, отмечает эксперт. По надежности он занимает второе место после депозита. Если общая сумма накоплений до ста тысяч долларов, лучшим решением будет сформировать портфель, состоящий на 20−30% из депозитов и на 70−80% из облигаций.

— С начала года стабильная ситуация по облигациям практически не поменялась. Эмитентами являются государство, банки и корпоративный сектор, поэтому ценные бумаги можно найти на всякий вкус. Государственная и банковская облигации принесут 3,5−4% годовых, корпоративная — 6−7% годовых.

Единственная угроза состоит в том, что в стране ожидается запрет на выпуск таких облигаций, объясняет Виктор Подгайский.

— Информация о том, что планируется запрет выпуска валютных облигаций, появилась в СМИ в конце июля. Буквально в начале августа председатель правления Нацбанка высказался о том, что выработана позиция по ограничению эмиссии для всех субъектов хозяйствования, включая банки.

То есть из всего этого можно понять, что запрет точно будет. Когда это случится, мы точно не знаем, объясняет эксперт.

— Допустим, мы можем в любой день услышать, что с такой-то даты, например, с 1 января 2019 года вводится запрет на выпуск валютных облигаций. Если привязываться к этой дате, получается, что у нас осталось только три месяца, если мы хотим в свой портфель приобрести самый высокодоходный инструмент в валюте, которые на сегодняшний день есть в республике.

Облигации, которые выпустят до запрета, никак не изменятся — владельцы все так же будут получать с них доход. Однако выпустить новые валютные облигации будет невозможно.

— Останутся только белорусские рубли. Но если мы хотим сохранить свои средства и немного заработать, это позволяют делать только валютные инструменты. Я не сторонник резких движений, но в связи с ожидаемым запретом более внимательно посмотрел бы на облигации банков и коммерческих компаний и отдал бы им 60% своего портфеля, чтобы еще долгий период получать вот эти 6−7% годовых.

Если человек решит вкладывать свои деньги и формировать портфель уже после запрета на валютные облигации, нужно будет оценить «массу факторов», — объясняет эксперт.

— Скорее всего, самым простым методом будет покупка облигаций в белорусских рублях. Но все будет зависеть от курса доллара и его стабильности. Из валютных инструментов также останутся депозиты либо государственные ценные бумаги с доходностью в 2−3 процента.

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