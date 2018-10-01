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Беларусь проведет переговоры по вопросу выделения седьмого транша кредита ЕФСР

02.10.2018 15:16 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь проведет переговоры по вопросу выделения седьмого транша кредита ЕФСР

фото: belnovosti.by

Мониторинговая группа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) обсудит на текущей неделе в Минске вопрос выделения республике седьмого транша кредита, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

«В Минске начинает работу мониторинговая группа ЕФСР. В рамках мониторинговой группы мы проведем переговоры по седьмому траншу», — цитирует министра БЕЛТА.

"Что касается 6-го транша кредита, то мы имеем достаточно четкое представление о сроках его получения", - сказал Ермолович, однако не назвал конкретные даты.

Как сообщалось, еще в 2016 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) выделил Беларуси кредит на общую сумму в 2 млрд долларов. Правда, эти деньги Беларуси не дали одним переводом, а пообещали перечислить семью траншами. 

На данный момент мы успели получить от ЕФСР пять траншей кредита на сумму 1,6 млрд долларов. Изначально предполагалось, что шестой транш Беларусь получит в конце прошлого года, а седьмой - в первом квартале этого. Потом сроки несколько раз сдвигали.  По заявлениям белорусского президента, все вопросы удалось уладить на последней встречи Лукашенко и Путина в Сочи.    

 
Теги: Минск
 
 
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Мониторинговая группа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) обсудит на текущей неделе в Минске вопрос выделения республике седьмого транша кредита,...
 
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