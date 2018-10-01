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Трассу Р-46 Лепель – Полоцк ждет масштабная реконструкция. Дорожники должны успеть до ЧМ по хоккею

02.10.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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2 октября на пленарном заседании Белорусской транспортной недели представлена стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Она включает реконструкцию нескольких автодорог к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году.

Тендер на реконструкцию трассы Р-46 Лепель – Полоцк – Граница Российской Федерации (Юховичи) был объявлен еще в 2017 году. За 2018 год планируется разработать проектную документацию. Согласно заданию, разработчик должен определить стоимость реконструкци участка дороги протяженностью более 64 км. Трасса останется двухполосной, но на ней появится укрепленная полоса обочины в 2,5 метра. Разработчикам дороги необходимо было предложить вариант обхода Полоцка.

Кроме того, планируется довести показатели трассы до нормативных требований дорог ІІ категории, провести переустройство и ремонт мостовых сооружений. Рекострукция должна завершиться к началу чемпионата мира по хоккею (2021 год), так трасса станет одной из основных для движения автомобилей участников и болельщиков ЧМ.

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Теги: Минск
 
 
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> 2 октября на пленарном заседании Белорусской транспортной недели представлена стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси, сообщает...
 
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