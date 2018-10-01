|
Трассу Р-46 Лепель – Полоцк ждет масштабная реконструкция. Дорожники должны успеть до ЧМ по хоккею
02.10.2018 — Разное | Новости Полоцка
>
2 октября на пленарном заседании Белорусской транспортной недели представлена стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси,
Кроме того, планируется довести показатели трассы до нормативных требований дорог ІІ категории, провести переустройство и ремонт мостовых сооружений. Рекострукция должна завершиться к началу чемпионата мира по хоккею (2021 год), так трасса станет одной из основных для движения автомобилей участников и болельщиков ЧМ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 2 октября на пленарном заседании Белорусской транспортной недели представлена стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)