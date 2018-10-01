Лидские пивовары сварили новое «Лідскае Зімовае»

С октября флагманскую линейку лидского пивзавода пополнила лимитированная сезонная новинка – пиво ЛІДСКАЕ Зімовае.

Уже в третий раз “Лидское пиво” представляет новый лимитированный сорт, сваренный специально к старту холодного сезона и зимним праздникам. В этом году потребителям предложат оценить новое ЛІДСКАЕ Зімовае с сочетанием традиционных зимних вкусов можжевельника, корицы и гвоздики.

ЛІДСКАЕ Зімовае — специальное темное пиво низового брожения. Экстракт можжевельника (натуральная вытяжка из ягод растения), а также экстракты корицы и гвоздики придают сорту насыщенную терпкость с теплыми, пряными нотами, подчеркивая глубину вкуса темного пива.

Как и в 2017-м году, этикетка выполнена из металлизированной бумаги. На тёмном фоне расположены силуэты традиционных атрибиутов зимних праздников: снег, елочные игрушки, заснеженные зимние дома и наряженная новогодняя ёлка. Cлоган кампании ЛІДСКАЕ Зімовае, как и у бренда ЛІДСКАЕ®, – «Шануем цеплыню адносін».

Содержание алкоголя в новинке – 5%. Массовая доля сухих веществ – 12,5%. Температура употребления ЛІДСКАЕ Зімовае – +12 +14 °C. Зимний сорт от «Лидского пива» может стать и основой для горячих коктейлей типа глинтвейн.

Новинка будет представлена в продаже лимитированной партией – 210 000 литров – на протяжении зимнего сезона. Рекомендованная цена на полках магазинов – 1,86 рублей за бутылку в стекле 0,5 литра.

Справка:

Завод ОАО «Лидское пиво» — старейшее из непрерывно действующих пивоваренных производств Республики Беларусь, основанное в 1876 году лидским мещанином Носелем Пупко. В этом же году была сварена первая партия пива. С 1920 года завод начал производить квас, с 1937 — газированные напитки. Начиная с 1998 года, завод первым в республике начал разливать пиво в кеги. В 2016 году предприятие отметило 140-летие.

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