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Новый пункт таможенного оформления грузов открыли под Минском

02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Новый пункт таможенного оформления грузов открыли в индустриальном парке «Великий камень» под Минском, сообщает «МИР 24».

Новый терминал — самый современный в стране. Он сможет обслуживать около 20 тысяч большегрузов в год. Рассчитывают не только на белорусских перевозчиков: оформлять товары смогут и дальнобойщики, следующие в Россию и Казахстан из Европы. Таможенники обещают, что очередей не будет. Как и бюрократии.

«Возможности терминала очень большие, большая зона таможенного контроля. Высокий оборот как таможенной зоны, так и складских помещений», – рассказал руководитель отдела логистики и таможенного оформления Сергей Рудык.

Пункт оформления работает по нормам Таможенного кодекса ЕАЭС. Подобный терминал — сороковой в стране. И далеко не последний — строительство продолжается. Ведь поток товаров в страны Евразийского союза растет. И страна заинтересована в том, чтобы шел он без сбоев именно через Беларусь и приносил прибыль в бюджет, повышая транзитную привлекательность государства.

Индустриальный парк «Великий камень» — самый масштабный проект Беларуси и Китая. В него вложено 500 миллионов долларов инвестиций. На площади в 350 гектаров расположились десятки совместных производств и логистических центров.



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Новый терминал – самый современный в стране: он сможет обслуживать около 20 тысяч большегрузов в год.
 
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