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Новый пункт таможенного оформления грузов открыли под Минском
02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новый пункт таможенного оформления грузов открыли в индустриальном парке «Великий камень» под Минском, сообщает «МИР 24».
Новый терминал — самый современный в стране. Он сможет обслуживать около 20 тысяч большегрузов в год. Рассчитывают не только на белорусских перевозчиков: оформлять товары смогут и
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Новый терминал – самый современный в стране: он сможет обслуживать около 20 тысяч большегрузов в год.
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