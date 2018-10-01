Новый пункт таможенного оформления грузов открыли под Минском

Новый пункт таможенного оформления грузов открыли в индустриальном парке «Великий камень» под Минском, сообщает «МИР 24».

Новый терминал — самый современный в стране. Он сможет обслуживать около 20 тысяч большегрузов в год. Рассчитывают не только на белорусских перевозчиков: оформлять товары смогут и дальнобойщики , следующие в Россию и Казахстан из Европы. Таможенники обещают, что очередей не будет. Как и бюрократии.



«Возможности терминала очень большие, большая зона таможенного контроля. Высокий оборот как таможенной зоны, так и складских помещений», – рассказал руководитель отдела логистики и таможенного оформления Сергей Рудык.



Пункт оформления работает по нормам Таможенного кодекса ЕАЭС . Подобный терминал — сороковой в стране. И далеко не последний — строительство продолжается. Ведь поток товаров в страны Евразийского союза растет. И страна заинтересована в том, чтобы шел он без сбоев именно через Беларусь и приносил прибыль в бюджет, повышая транзитную привлекательность государства.



Индустриальный парк «Великий камень» — самый масштабный проект Беларуси и Китая. В него вложено 500 миллионов долларов инвестиций. На площади в 350 гектаров расположились десятки совместных производств и логистических центров.