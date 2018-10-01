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Лукашенко приказал отменить запрет на продажу алкоголя ночью

02.10.2018 15:25 — Разное | KYKY  
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Президент приказал в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, пишет TUT.by с ссылкой на БелТА и Администрацию президента. Он посчитал это решение «непродуманным».

По мнению Лукашенко, бороться с пьянством и алкоголизмом надо не однобокими запретами, которые на деле оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы. В Администрации президента отметили, что опыт и Беларуси, и зарубежных стран уже показал неэффективность и вредность запретов. 

«С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов», – передали в Администрации президента.

Решение проблемы алкоголизма должно носить комплексный характер с упором на профилактику и воспитание, формирование моды на ЗОЖ.

 
 
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Президент приказал в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, пишет TUT.by с ссылкой на БелТА и Администрацию президента. Он посчитал это...
 
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