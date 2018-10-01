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Лукашенко доложили о проекте указа по управлению использованием радиочастотного спектра

02.10.2018 15:59 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко доложили о проекте указа по управлению использованием радиочастотного спектра

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра связи и информатизации Константина Шульгана по предлагаемому проекту указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра".

Глава государства поинтересовался, чем вызвана необходимость разработки и принятия подобного документа.

По словам миистра, абсолютное большинство предлагаемых изменений касается необходимости приведения юридической базы в соответствие с практикой, чтобы решения принимались более мобильно.

Как заявил журналистам министр по итогам доклада, в целом этот проект указа одобрен президентом, однако в него будут внесены определенные изменения.

В частности, проектом указа предполагается возложить на Государственную инспекцию Беларуси по электросвязи Минсвязи функции по выдаче разрешений на эксплуатацию судовых радиостанций с присвоением международных позывных и иных опознавательных сигналов. Беларусь в 2016 году присоединилась к Конвенции о Международной морской организации и взяла на себя обязательства по выдаче всех необходимых документов для обеспечения мореплавания судов, в том числе разрешений на эксплуатацию судовых радиостанций.

В рамках дедолларизации экономики устанавливаются в рублях вместо евро ставки для расчета размеров платы за выделение и использование радиочастотного спектра.

Также речь идет о совершенствовании процессов временного ввоза радиоэлектронных средств, используемых для подготовки и проведения мероприятий, проводимых по решению президента Беларуси или правительства.

Кроме того, определяется установление основных положений международно-правовой защиты частотных присвоений Беларуси, изменяются некоторые указы, касающиеся радиочастотного спектра.



 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра связи и информатизации Константина Шульгана по предлагаемому проекту указа "Об управлении...
 
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