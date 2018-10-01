Беларусь начала экспорт искусственных сердечных клапанов

Беларусь начала экспортировать искусственные сердечные клапаны. Устройства уже отправили в Казахстан и на Украину, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Только бандаж на грудной клетке напоминает Людмиле Квасовой об операции на сердце. Ее сделали 10 дней назад. К кардиологам женщина обратилась с жалобами на высокое давление и одышку, а еще на шум в сердце, который был слышен даже без фонендоскопа.

«Я поднялась на второй день. Я хожу, дышу хорошо. Уже нет такого шума, как был», – говорит пациентка.

С искусственными клапанами сердца отечественного производства живут десять тысяч белорусов. Недавно несколько сотен протезов экспортировали в Казахстан и на Украину. На очереди – Грузия. Для своих заграничных коллег белорусские хирурги провели мастер-классы.

«Мы отслеживаем все результаты имплантации наших клапанов. Знаем количество дисфункций, знаем количество различных осложнений, которые случаются с нашими механическими клапанами. И можем сказать, что количество осложнений после имплантации наших клапанов не отличается от мировых стандартов», – говорит заместитель директора по хирургической помощи Сергей Спиридонов.

Это единственное предприятие в Беларуси, выпускающее искусственные клапаны сердца. Их делают из титана и углерода. Большая часть производства - это ручной труд. На тщательную шлифовку и полировку требуется несколько часов. Любая шероховатость грозит пациенту образованием тромбов. Специалисты считают, что такую работу нельзя поручить машинам.

«Каждый специалист, выполняя свою технологическую операцию, приводит в соответствие изделие, чтобы исключить шероховатости, исключить трещины. Я думаю, что 3D-печать это не обеспечит. Может, это будущее, посмотрим», – говорит директор предприятия по производству сердечных клапанов Олег Горецкий.

Колбы имитируют работу кровеносной системы человека и искусственных клапанов. Так специалисты оценивают пропускную способность механического протеза и видят, как работают створки.

«Это параметр, который определяет плавность открытия створок, отсутствия заеданий, ну и вообще работоспособность клапана», – говорит инженер Сергей Комель.

Каждый клапан обработан специальным материалом, с помощью которого протез крепится к сердцу.

В мире сердечные клапаны производят всего шесть предприятий, два из них – в Беларуси и России.