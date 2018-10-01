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В США запустили сеть 5G

02.10.2018 15:40 — Разное | Аргументы и факты  
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В США запустили сеть 5G
Фото из открытых источников

Коммерческую сеть 5G запустил в США провайдер Verizon. Об этом сообщает американский сайт The Verge.

На данный момент сетью 5G могут пользоваться жители нескольких американских городов - Техаса, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто, и только в качестве источника "домашнего" интернета. По мере увеличения количества вышек формат 5G будет доступен и для мобильного интернета.

В США запустили сеть 5G В Минске в начале 2018 года появится полноценная тестовая зона 5G

Первые три месяца обслуживания провайдер предоставляет бесплатно, затем услуга будет стоить от $50 (для действующих клиентов Verizon) до $70 (для новых пользователей).

Пока в мире не существует мобильных устройств, поддерживающих формат сети 5G, но несколько производителей уже анонсировали выпуск таких гаджетов.

Первую в мире коммерческую сеть 5G запустил в Финляндии сотовый оператор Elisa в конце июня 2018 года. Тогда сообщалось, что в полную силу коммерческое использование сетей 5G начнется в 2019 году.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент сетью 5G могут пользоваться жители нескольких американских городов - Техаса, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто, и только в качестве...
 
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