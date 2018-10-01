Ученые объединили три человеческих мозга и смогли передать информацию

Американские исследователи смогли передать световые сигналы от одного мозга другому, достигнув точности в 85%. Препринт научной работы об этом опубликован на площадке arXiv , кратко о разработке сообщает ScienceAlert .



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Команда из Вашингтонcкого Университета и Университет Карнеги — Меллон разработала систему под названием BrainNet. В ее основе — электроэнцефалограмма, которая регистрирует импульсы активности мозга. На другом конце — устройство для транскраниальной магнитной стимуляции, которое стимулирует нейроны при помощи магнитных полей.

В эксперименте нескольких добровольцев попросили сыграть в игру с падающими блоками, похожую на «Тетрис». Правила такие: фигуру нужно поворачивать, если специальная лампочка загорается. Правда, на диоды смотрели два человека-«передатчика», а поворотами фигуры управлял третий — «приемник».

Лампочек в игре было две, они вспыхивали в разное время. Каждый из добровольцев смотрел на свою, поэтому в их мозг поступали разные сигналы (это отражалось в ЭЭГ).

Затем эти сигналы передавали добровольцу-«приемнику» через шлем транскраниальной стимуляции. Этот шлем генерировал в его мозге фантомные вспышки света — фосфены. «Приемник» не видел полностью игрового поля и должен был управлять вращением фигуры, руководствуясь принятыми сигналами.

Эту систему испробовали в пяти разных группах из трех человек. Исследователи сообщают, что достигли среднего уровня точности 81,25%, «что является достойным результатом для первой попытки».

Этому исследованию еще предстоит пройти рецензирование научным сообществом. Возможно, работа окажется неточной или даже сфальсифицированной. Сам же способ можно назвать ненадежным и крайне медленным — ведь за один прием передается всего один бит информации.

Однако ученые надеются, что их разработка положит начало новой технологии, которая в будущем поможет «объединению умственных ресурсов людей».