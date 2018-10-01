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На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы

02.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Корреспондент «Авангарда» побывал на полях филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы
На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы

На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы

На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы

Недалеко от поселка Демидовка работают два уборочных комбайна, за рулем одного из них трудится опытный механизатор Евгений Парфенов.

– Урожайность в этом году хорошая, – рассказывает мужчина. – Да и созрел початок вовремя: закончили убирать зерновые, переоборудовали технику и перешли на царицу полей.

– А что сложнее убирать? – интересуюсь я.

– Разницы нет: и то, и другое не просто, важно строго соблюдать технологию, чтобы не было потерь и непредвиденных поломок. Единственное ощутимое отличие: зерно тяжелее кукурузы, – отвечает механизатор.

На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы

В сельское хозяйство Евгений Степанович впервые пришел в 1977 году. Начинал в родной Бацуни, затем около 20 лет отработал в ДРСУ, в 1991 году сел за руль сельскохозяйственной техники филиала «Морозовичи-Агро». Сегодня в хозяйстве имя механизатора на слуху, не первый год здесь с положительной стороны отмечают его работу. И, стоит признать, справедливо, ведь этим летом, например, он в числе немногих преодолел тысячный рубеж по намолоту зерна, и останавливаться на достигнутом мужчина не собирается.

Павел ЛЕНИСКИЙ.

Фото автора.

 
 
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Корреспондент «Авангарда» побывал на полях филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Недалеко от поселка Демидовка...
 
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