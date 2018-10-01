На Будакошелевщине полным ходом идет уборка кукурузы

Корреспондент «Авангарда» побывал на полях филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».















Недалеко от поселка Демидовка работают два уборочных комбайна, за рулем одного из них трудится опытный механизатор Евгений Парфенов.

– Урожайность в этом году хорошая, – рассказывает мужчина. – Да и созрел початок вовремя: закончили убирать зерновые, переоборудовали технику и перешли на царицу полей.

– А что сложнее убирать? – интересуюсь я.

– Разницы нет: и то, и другое не просто, важно строго соблюдать технологию, чтобы не было потерь и непредвиденных поломок. Единственное ощутимое отличие: зерно тяжелее кукурузы, – отвечает механизатор.





В сельское хозяйство Евгений Степанович впервые пришел в 1977 году. Начинал в родной Бацуни, затем около 20 лет отработал в ДРСУ, в 1991 году сел за руль сельскохозяйственной техники филиала «Морозовичи-Агро». Сегодня в хозяйстве имя механизатора на слуху, не первый год здесь с положительной стороны отмечают его работу. И, стоит признать, справедливо, ведь этим летом, например, он в числе немногих преодолел тысячный рубеж по намолоту зерна, и останавливаться на достигнутом мужчина не собирается.

Павел ЛЕНИСКИЙ.

Фото автора.