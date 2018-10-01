Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Пекине

Арина Соболенко (16-е место в рейтинге WTA) благодаря успешному выступлению в Ухане стартовала в Пекине сразу со второго круга соревнований. Первой соперницей белоруска стала испанка Гарбинье Мугуруса (15).

Матч получился довольно затяжным, каждая из соперниц обладает мощным ударом и достаточно надежно играла в защите. Тем не менее, Арина Соболенко действовала точнее и одержала победу в двух сетах – 7:5, 6:4.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет прошлогодняя победительница турнира в Пекине восьмая ракетка мира француженка Каролин Гарсия. Матч предварительно состоится 4 октября в первой половине дня по белорусскому часовому поясу. Победительница турнира в Пекине станет известна 7 октября.