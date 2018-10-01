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Соболенко вышла в 3-й круг открытого чемпионата Китая
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 3-й круг одиночного разряда открытого чемпионата Китая.
Арина Соболенко (№ 16 рейтинга WTA) стартовала сразу со 2-го круга, где взяла верх над 15-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой — 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 46 минут.
Соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала станет француженка Каролин Гарсия (№ 8 WTA).
(Будет дополнено).
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 3-й круг одиночного разряда открытого чемпионата Китая.
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