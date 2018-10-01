Запрет на продажу алкоголя ночью продержался меньше двух дней





Александр Лукашенко распорядился отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время. Запрет может обернуться негативными последствиями, считает президент, в частности, ростом теневого оборота алкогольной продукции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время.

Напомним, с 1 октября в Минске запретили ночную продажу алкоголя, включая пиво, с 23:00 до 07:00. Ограничение было введено в качестве эксперимента на год.

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», - цитирует БЕЛТА Администрацию президента Беларуси.

Глава государства уверен, что бороться с пьянством необходимо не подобными однобокими запретами.

Подобные запреты, констатировали в Администрации президента, могут обернуться негативными последствиями, в частности, ростом теневого оборота алкогольной продукции и криминальной сферы.

При этом там подчеркнули, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.