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Рядом с украинскими боевыми кораблями пролетел истребитель Су-27
Около украинских боевых кораблей пролетел истребитель Су-27. Видео инцидента было опубликовало на официальной
Истребитель прошел близко к кораблю на малой высоте. Украинские военные утверждают, что истребитель был российским. Российские СМИ ставят эту информацию под сомнение, официальных комментариев российские военные не давали.
Плохое качество видео не позволяет определить точную принадлежность самолета.
Инцидент произошел во время учений «Казацкая воля - 2018». На них военные отрабатывали управление из стационарных и передвижных командных пунктов.
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Истребитель прошел близко к кораблю и на малой высоте.
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