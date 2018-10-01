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Рядом с украинскими боевыми кораблями пролетел истребитель Су-27

02.10.2018 16:43 — Разное | Tut.by  
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Около украинских боевых кораблей пролетел истребитель Су-27. Видео инцидента было опубликовало на официальной странице ВМС Украины в Facebook.

 

Проліт російського винищувача Су-27 біля кораблів Військово-Морських Сил ЗС України під час виконання ними завдань за призначенням у ході стратегічного командно-штабного навчання «Козацька воля — 2018»

Опубликовано ВМС ЗС України Понедельник, 1 октября 2018 г.

Истребитель прошел близко к кораблю на малой высоте. Украинские военные утверждают, что истребитель был российским. Российские СМИ ставят эту информацию под сомнение, официальных комментариев российские военные не давали.

Плохое качество видео не позволяет определить точную принадлежность самолета.

Инцидент произошел во время учений «Казацкая воля - 2018». На них военные отрабатывали управление из стационарных и передвижных командных пунктов.

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Истребитель прошел близко к кораблю и на малой высоте.
 
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