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Здоровое сердце: достижения белорусской кардиохирургии

02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь начала экспортировать искусственные клапаны сердца. Несколько сотен медицинских устройств уже отправили в клиники Казахстана и Украины. Белорусские кардиохирурги проводят мастер-классы для заграничных коллег.

В Беларуси с клапанами сердца отечественного производства живут 10 тысяч пациентов. Искусственные клапаны сердца в Беларуси выпускает единственное предприятие. Медицинские устройства делают из титана и углерода. Часть производственного цикла требует ручного труда. На тщательную шлифовку и полировку одного протеза уходит несколько часов. Работу протеза проверяют на аппарате, имитирующем кровеносную систему человека. 

По данным ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 17,5 млн человек. Один из методов лечения пороков сердца – установка искусственного клапана. Впервые искусственный клапан в 1952 году в США имплантировал хирург Ч. Хафнейджел.

85% кардиологических операций в мире – установка искусственных клапанов сердца. Срок службы современных искусственных клапанов сердца неограничен. Тест на ускоренную изношенность гарантирует более 50 тысяч лет работы клапанов. Продолжительность жизни после установки ИКС в среднем составляет 20 лет. Ежегодно в мире делают около 280 тысяч операций по замене клапана сердца. 

Насколько продвинулась вперед белорусская кардиохирургия, телеканалу «МИР 24» рассказал кардиохирург Игорь Андралойть. Интервью смотрите в видеоролике. 



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Беларусь начала экспортировать искусственные клапаны сердца. Несколько сотен медицинских устройств уже отправили в клиники Казахстана и Украины.
 
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